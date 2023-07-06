بعد أيام من انتحارها..وفاة كوكو لي نجمة صوت "مولان"

توفيت المغنية الصينية "كوكو لي" Coco Lee يوم أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ48 عامًا، وذلك بعد 4 أيام من دخولها في غيبوبة.

وفاة كوكو لي Coco Lee

ويأتي وفاة كوكو لي، التي اشتهرت بأداء صوت شخصية "مولان" في الفيلم السينمائي الذي يحمل اسمها Mulan، بعد أيام قليلة من إقدامها على الإنتحار.

وشارك شقيقتا الراحلة بيانًا مشتركًا، جاء فيه: "إلى كل المحبّين والأصدقاء الذين يعشقون كوكو: بحزن كبير، نحن هنا للإعلان عن أكثر الأخبار تدميراً: كانت كوكو تعاني من الاكتئاب لبضع سنوات ولكن حالتها تدهورت بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية. على الرغم من ذلك طلبت كوكو المساعدة الطبية وبذلت قصارى جهدها لكي تحارب الاكتئاب، لكن ذلك الشيطان الموجود في داخلها استولى عليها".

انتحار كوكو لي Coco Lee

وأضاف البيان أن كوكو أقدمت على الإنتحار في الثاني من شهر يوليو الجاري، ونقلت على الفور إلى المشفى، ورغم جهود الأطباء والطاقم الطبي على إنقاذها، وقدرتهم على إفاقتها من الغيبوبة، إلَّا أنها لم تستطع النجاة وفارق الحياة في الـ5 من شهر يوليو الجاري.

وأوضح البيان أن عام 2023 يصادف الذكرى الـ30 لمسيرة كوكو في الغناء، ففي السنوات الـ29 الماضية، فازت بعدد لا يحصى من الجوائز الدولية على أغانيها التي تميّزت بأنها الأكثر مبيعاً، والتي تركت انطباعاً مذهلاً عند الجمهور على أدائها المميز المباشر".

وجاء في البيان: "ساهمت كوكو لي في فتح الباب أمام عالم جديد للفنانين الصينيين في المشهد الموسيقي الدولي، وقد بذلت قصارى جهدها لتألق الصينيين. نحن فخورون بها".



