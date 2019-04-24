بعد انسحابها من حلقة كلام نواعم..الفاشينيستا فينيسيا تعترف: "كنت سأضرب المذيعة"!

لا زال الجدل قائمًأ حول ما حصل في حلقة "كلام نواعم" عن جوع الشهرة ، حيث اعترفت مؤخرًا الفاشينيستا فينيسيا أو أم ريان، أنها كانت على وشك أن تضرب مذيعة البرنامج، بسبب طريقة الحوار الهجومية التي تعرضت لها والاستقبال السيء.

وفي آخر تصريحاتها التلفزيونية، علقت فينيسيا على انسحابها من برنامج "كلام نواعم" وقالت: " خدعوني وغدروا فيني.. لأني ماحدا يقط حالة في النار.. عنوان الحلقة ”جوع الشهرة“ لو أنا أعرف من الأول ما كنت طلعت من الكويت لأني كدة بكون بقط حالي بالنار أو بدور على شهرة.. ولا أريد لا بلبلة ولاشهرة الموضوع أصلا مضايقني".

وذكرت أيضًا في مجمل حديثها أن الإعلامية حليمة بولند كانت هي الشخص الذي وقف إلى جانبها عقب انسحابها من البرنامج، فقالت: " حليمة بولند وقفت معاي وقفة ما انساها.. لأني من كتر ما انفعلت فقدت الوعي؛ لأني كنت مضغوطة نفسيا؛ بسبب وفاة والدتي التي لم يمر عليه سوى شهر ونص، فضلا عن أن الاستقبال كان سيئا جدا".

الجدير ذكره، أن الفاشينيستا الكويتية فينيسيا غادرت حلقة "كلام نواعم" بطريقة عصبية، بعدما وجهن لها مذيعات البرنامج انتقاد ولوم كبير بسبب قيامها بتصوير ابنها في مقطع فيديو وهو يبكي لأنها أخبرته أن جدته توفيت والتي هي في ذات الوقت والدتها.

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