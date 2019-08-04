بعد زواج دام 11 عامًا.. الممثلة الهندية ديا ميزرا تعلن انفصالها عن زوجها

تعد "ديا ميرزا" واحدة من أبرز نجمات بوليوود، التي دائمًا ما تلفت الأنظار برقة ونعومة اطلالتها، ولكنها مؤخرًا صدمت معجبيها بإعلان خبر انفصالها عن زوجها.

وأعلنت ديا يوم الخميس عبر إنستغرام، عن انفصالها عن زوجها المنتج "سهيل سانغا"، وذلك بعد رحلة زواج دامت 11 عامًا.

وكشفت مجلة "بينك فيلا" عن منشور الممثلة الهندية والذي قالت فيه: "بعد مشاركة حياتنا سويًا على مدار 11 عامًا، قررنا الانفصال عن بعضنا البعض. سنبقى أصدقاء وسنظل داعمين لبعضنا البعض بكل حب واحترام، وبينما تقودنا رحلة الحياة إلى مسارات مختلفة، نحن ممتنان للغاية لرابطنا القوي".

ثم ختمت ديا منشورها قائلة :"نشكر عائلتنا وأصدقائنا على حبهم وتفهمهم، كما نشكر أعضاء وسائل الإعلام لدعمهم المستمر ونطلب من الجميع احترام حاجتنا إلى الخصوصية في هذا الوقت. لن نعلق أكثر على هذا الأمر. شكرا لكم، ديا ميرزا وسهيل سانغا".

يجدر بالذكر أن سهيل وديا يتشاركان شركة انتاج، وفيما يتعلق بعلاقتهما، يُذكر أن الثنائي التقيا لأول مرة خلال قراءة سيناريو أحد الأعمال في عام 2009، ثم ارتبطا لاحقًا قبل أن يعرض سهيل الزواج على ديا في عام 2014 في نيويورك، في أجواء تشبه الأفلام الرومانسية، حيث جثى سهيل على ركبة واحدة وعرض على ديا الزواج على جسر بروكلين ووسط تهليل السياح.

وعلى الرغم من إعلان الممثلة الهندية لخبر الانفصال، إلا أنها لم تكشف عن السبب وراء ذلك.

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