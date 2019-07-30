ديبيكا بادوكون تصبح ممثلة بوليوود الوحيدة في قائمة مجلة فوربس الهندية لعام 2019

تعد ديبيكا بادوكون واحدة من جميلات بوليوود وأبرز المشاهير، فبالإضافة إلى ما تتمتع به من جمال مميز وجاذبية خاصة من نوعها وكاريزما آسرة، أثبتت ديبيكا نجاحها في عالم بوليوود وهوليوود، فضلًا عن اعمالها الخيرية أيضًا.

وتكريمًا لها، اُختيرت نجمة بوليوود في قائمة مجلة "فوربس الهندية" لأبرز 100 من المشاهير لعام 2019، وحصدت لقب "أكثر السيدات إثارة للإعجاب في العالم" لهذا العام.

ليس هذا فقط، فبحسب صحيفة "تايمز أوف انديا"، تعد ديبيكا هي الممثلة الهندية الوحيدة التي تحتل مكانة بين أول 5 مراكز في قائمة مجلة "فوربس الهندية" لأبرز 100 من المشاهير لعام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، يجدر بالذكر أن نجمة بوليوود الحسناء حصلت مؤخرًا على لقب "أكثر النساء روعة في العالم من بوليوود"، وذلك تقديرًا لأعمالها المذهلة في السينما.

هذا وتعيش ديبيكا فترة انتعاش فني خلال تلك الفترة وعلى مدار هذا العام حتى العام المقبل، حيث تلعب أدوارًا هامة في أفلام قائمة على قصص واقعية ستضيف مزيدًا إلى إرثها الفني، حيث ستلعب دور "لاكشمي" في فيلمها المنتظر "تشاباك".

تجسد ديبيكا في فيلم "تشاباك"، دور بطلة القصة الحقيقة "لاكشمي ديكسيت"، وهي إحدى الناجيات من الهجوم الحمضي وتتحدث عن حقوق ضحايا الهجوم الحمضي، هذا ومن المقرر إطلاق الفيلم في 10 يناير من العام القادم،

بالإضافة إلى ذلك، ستظهر ديبيكا في فيلم 83'، والذي ستجسد فيه دور "رومي بهاتيا" زوجة " كابيل ديف"، أحد أفضل لاعبي الكريكت في تاريخ الهند، كما ستشارك في بطولة الفيلم مع زوجها النجم "رانفير سينغ" الذي سيلعب دور "كابيل".

هذا سيجمع فيلم 83، المقرر إصداره العام القادم، بين ديبيكا ورانفير على الشاشة لأول مرة بعد زفافهما.

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