بينها صراعه مع المخدرات...إليك حقائق لا تعرفها عن النجم الهندي سانجاي دوت بمناسبة عيده الستين

جينيفر لوبيز وتوم هانكس إلى رانفير سينغ، احتفل العديد من النجوم والمشاهير بعيد ميلادهم خلال شهر يوليو، وشهدنا كيف اثبت الكثيرين منهم أن العمر مجرد رقم، حيث يتمتع العديد من النجوم والنجمات بشباب وحيوية دائمين.

هذا وفي يوم 29 يوليو، شهدنا احتفال نجم آخر من أبرز نجوم بوليوود بعيد ميلاده، وهو "سانجاي دوت"، وبمناسبة عيد ميلاده الستين، نستعرض لكم من مجلات "ديلي هانت" و"بونوبولوجي" و"زي تي في"، حقائق لم تعرفوها عن "سانجاي":

القصة وراء اسمه

على عكس المعتاد، لم يكن اسم "سانجاي" من اختيار والديه النجمين "نرجس" و"سونيل دوت"، فبعد ولادته، وضع الثنائي اعلانًا يطلب من القراء اقتراح أسماء لطفلهما، ومن بينها اسم "سانجاي" الذي أحبته "نرجس" واختارته لطفلها.

صراع مع الإدمان

كان سانجاي مقربًا للغاية من والدته، ولكن بعد وفاتها عام 1981، انقلبت حياة سانجاي رأسًا على عقب وأدمن المخدرات وخاصة الكوكايين والهيروين، حتى أنه في احدى المرات فقد الوعي لمدة يومين بعد تعاطيه المخدرات قبل النوم، وحينذاك أدرك أنه في حاجة إلى المساعدة، فلجأ إلى والده الذي أرسله إلى مركز إعادة تأهيل في مدينة "جاكسون" في ولاية ميسيسبي الأمريكية.

صوت أمه أنقذه

يُذكر أنه بعد وفاة والدته، كانت صدمة سانجاي كبيرة، حيث لم يستطع تقبل الأمر ولم يبك عندما توفت، وخلال فترة وجوده في مركز إعادة التأهيل، اكتشف والده انه لا يزال يتعاطى المخدرات، حيث كان اكتئابه شديد وحالته سيئة للغاية.

هذا واثناء احدى الزيارات، ترك "سونيل" مجموعة من شرائط التسجيل لـ "سانجاي" والتي كانت عبارة عن تسجيلات لوالدة سانجاي في آخر ايامها، والتي تركتها لمساعدة ابنها في صراعه مع المخدرات.

بدأ سانجاي الاستماع الى الشرائط دون معرفة ما تحويه، ثم يفاجأ بصوت أمه المتوفاة، وتذكر طفولته وكيف كان صوت والدته يملأ المنزل، كما حدثته نرجس في التسجيلات عن أحلامه وحفزته على متابعة أحلامه وكيف عليه الحفاظ على تواضعه واحترامه للآخرين.

وقال سانجاي بشأن تلك اللحظة: "لقد انهرت بكاء، وظللت أبكي مرارًا وتكرارًا لمدة 4 أيام، كان صوتها هو ما غير كل شيء في حياتي".

أول دور

على عكس ما يعتقده الكثيرين، لم يكن فيلم "روكي" عام 1981 والذي أخرجه والده سونيل، هو أول ظهور لسانجاي على الشاشة، بل كانت أولى أدواره في فيلم "ريشما أور شيرا" عام 1971.

بينما كانت انطلاقته الحقيقية، عندما لعب دور "سبهاش غاي" في فيلم "خالنياك" عام 1993.

3 زيجات

في عام 1987، تزوج سانجاي من الممثلة "ريشا شارما" وأنجب منها ابنته "تريشالا"، قبل أن تتوفى ريشا في 1996 بعد صراع مع السرطان.

وفي عام 1998، تزوج من العارضة "ريا بيلاي" قبل الانفصال عنها في 2008 وزواجه من رائدة الاعمال "مانياتا دوت" في نفس العام، ولا يزالا متزوجين حتى الآن.

3 علاقات في آن واحد

يُعرف سانجاي بأنه "فتى بوليوود الشقي" bad boy، وفي إحدى اللقاءات وخلال علاقته بزوجته الأولى ريشا، كشف سانجاي أنه سبق وكان على علاقة بـ 3 سيدات في آن واحد، وعندما سؤل كيف لم يُكشف أمره، قال سانجاي: "عليكِ أن تكون ذكي..فالواحدة منهن لا يجب أن تعلم ما يحدث مع الآخرى".

حيازة أسلحة وسجن

تورط سانجاي في العديد من قضايا الحيازة غير المشروعة للأسلحة وتم اعتقاله أكثر من مرة، وكان حُكم عليه بالسجن 6 سنوات في يوليو عام 2007، قبل الافراج عنه بكفالة مؤقتة في أغسطس من نفس العام.

ولكن في عام 2013، صدر قرار بسجن سانجاي 5 أعوام لحيازته أسلحة كانت جزءًا من شحنة أسلحة تم استخدامها في تفجيرات مومباي التي وقعت عام 1993.

إنجازات وجوائز

يجدر بالذكر أن سانجاي حاز على جائزتين من جوائز "فيلم فير"، وفي ديسمبر عام 2008، اُختير نجم بوليوود سفيرًا للنوايا الحسنة لـ" المؤسسة الحكومية الدولية لاستخدام الطحالب الدقيقة الإسبيرولينا" IIMSAM لمكافحة سوء التغذية والجوع.

موهبة أخرى

بالإضافة إلى موهبة التمثيل، سانجاي ماهر في عزف الجيتار والطبلة أيضًا، كما يُذكر أنه فاز بالميدالية الذهبية لكونه أفضل عازف جيتار في حفل موسيقي في الولايات المتحدة الأمريكية.

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