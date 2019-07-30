من بريانكا شوبرا إلى عليا بهات.. هؤلاء هم مشاهير بوليوود الأكثر متابعة على إنستغرام

من تويتر وفيسبوك إلى إنستغرام وواتساب، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من حياة الفرد اليومية، ونفس الأمر ينطبق على مشاهير بوليوود، فتلك المواقع تعد بمثابة نافذة لهم على المعجبين، الذين عادة ما يتابعونهم بكل ما هو جديد، وخاصة إنستغرام.

أصبح إنستغرام من أكثر المواقع شعبية لدى المشاهير للتواصل مع معجبيهم، الذين يزداد عددهم مع مرور الوقت حتى يصل إلى الملايين.

هذا ومن خلال صحيفة "تايمز أوف انديا"، تعرفوا على مشاهير بوليوود الأكثر متابعة على إنستغرام:

بريانكا شوبرا

بعدد متابعين يصل إلى 43 مليون شخصًا، تتصدر بريانكا شوبرا قائمة مشاهير بوليوود الأكثر متابعة على إنستغرام، وهذا ليس غريبًا، فبريانكا تتميز بصورها الجميلة ومنشوراتها المميزة، سواء تلك الشخصية أو التي تجمع بينها وبين زوجها "نيك جوناس"، أو ما يتعلق بأعمالها الخيرية.

ديبيكا بادوكون

من جاذبيتها الآسرة وأناقتها الفريدة على السجادة الحمراء وصورها العفوية برفقة رانفير، لدى نجمة بوليوود 37 مليون متابع على إنستغرام.

عليا بهات

بالإضافة إلى أعمالها العديدة المثيرة للاعجاب، وصورها التي تتميز بالعفوية والتلقائية، فضلًا عن أناقتها العصرية، تحظى الممثلة الشابة بـ 35 مليون متابع.

شرادها كابور

تعد شرادها من نجمات بوليوود المميزات والتي نجحت في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة بسرعة، ويعد فيلمها الرومانسي "عاشقي 2 " من أبرز أعمالها وادوارها المميزة والتي لا تنسى، مما منحها 31.5 مليون متابع على إنستغرام.

جاكلين فيرنانديز

بالإضافة إلى أدوارها المحببة، تتميز جاكلين بشخصيتها المفعمة بالحيوية وحب الحياة، فضلًا عن ابتسامتها المميزة، وتأتي في المرتبة الرابعة بـ 30 مليون متابع.

أكشاي كومار

يحتل أكشاي المرتبة الخامسة بعدد متابعين يصل إلى 27 مليون شخصًا، هذا ويتميز النجم الهندي بطبيعته وعدم التكلف، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي.

أنوشكا شارما

على الرغم من ابتعاد أنوشكا عن الشاشة هذه الفترة، إلا أن ذلك لا ينكر حقيقة أنها من نجمات بوليوود المفضلات لدى الكثيرين، حيث يتباعها حوالي 26 مليون شخصًا على إنستغرام.

رانفير سينغ

بعدما تفوقت عليه زوجته الجميلة ديبيكا بادوكون، يحتل رانفير المركز الثامن في هذه القائمة بعدد متابعين يصل إلى 25.4 مليون شخصًا.

كاترينا كيف

على غرار رانفير سينغ، حصلت كاترينا على 24.3 مليون متابع على إنستغرام، بعدما انضمت إليه للمرة الأولى في عام 2017.

سلمان خان

بعدد متابعين يصل إلى 24 مليون شخصًا، يحتل النجم سلمان خان المركز العاشر، والذي بالإضافة إلى اعماله الفنية، يهتم سلمان بالرياضة للغاية، حتى أنه يستعد لافتتاح سلسلة من الصالات الرياضية في انحاء الهند.

وبذلك، نشهد خروج نجوم كبار أيضًا من المنافسة، مثل شاروخان وآيشواريا راي وغيرهم.

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