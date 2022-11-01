بعد موجة التنمر.. هيفاء وهبي ترقص مع صديقاتها على "أنا هيفا أنا"

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد صورتها المثيرة للجدل التي التقطت بعد حفلها في موسم الرياض، حيث ظهرت فيها بملامح صادمة وتجاعيد بارزة، لكن ذلك لم يمنعها من الاستمتاع بوقتها.

هيفاء وهبي تحتفل في القاهرة

أخيرًا، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ هيفاء وهبي أثناء احتفالها برفقة الأصدقاء بنجاح موسم الرياض خلال تواجدها في العاصمة المصرية القاهرة، ظهرت فيه بكامل أنوثتها وجمالها مُرتديةً جامبسوت أخضر اللون مبرزًا منحنيات جسدها الرشيق، بينما تماليت على أنغام أغنيتها الشهيرة "أنا هيفاء أنا"، إذ بدت فيه بعمر الثلاثينات وليس الخمسينات.

هيفاء وهبي تعلق على صورتها "المشوهة"

وكانت هيفاء قد خرجت عن صمتها إزاء صورتها "المشوهة"، مُشيرةً إلى أن ما تتعرض له ما هو إلَّا ضجة مفتعلة وحملة مدبرة من بعض الحاقدين؛ نظرًا لإقامتها حفلًا في موسم الرياض الذي يعتبر الأهم في العالم العربي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب: “لا يستوقفني مثل هذا الموضوع لأن الأمر قد يحدث مع أي أحد”، مبينة أن ردها الحقيقي يكون بظهورها أمام الملايين وعلى الهواء مباشرة شكلًا وفنًا.

ووصفت وهبي الموضوع بـ"التافه"، مُضيفةً: "لن يستوقفني موضوع بهذه التفاهة بالتأكيد أو حملة مبرمجة وراءها أشخاص هذا هدفهم لأنني في بلد راق جدا وفي حدث فني كبير أُحسد عليه فمن الطبيعي ظهور بعض الأشخاص الذين يريدون القيام ببعض الحركات”.

واختتمت موجهة كلامها لمنتقديها ومن يحاول تشويه صورتها أمام الجميع: "إلعبوها بشكل أكثر ذكاء في المرة القادمة، لأن ظهوري على المسرح هو الرد".

وشاركت هيفاء عدة صور لإطلالتها في موسم الرياض، وبدا واضحًا الاختلاف بين الصورة التي انتشرت لها بوجه "مشوه"، وبين الصور التي التقطت لها من الحفل.

هيفاء وهبي تنشر فيديو يوثق رحلتها في الرياض

كما شاركت وهبي مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام" يجمع أهم اللحظات من رحلتها إلى الرياض، ابتداءً من وصولها المطار حتى يوم إحياء حفلها الغنائي ووقوفها أمام كاميرات الصحافة، وكتبت: "قضيت أفضل الأوقات في السعودية.. أشارككم بعض اللقطات من رحلتي في الرياض".