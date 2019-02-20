بوراك أوزجفيت مُحاط بالمعجبات في أوزبكستان!

بوراك أوزجفيت

تواجد الفنان التركي بوراك أوزجفيت مؤخرًا في أوزبكستان وذلك من أجل تسجيل إعلان لإحدى الشركات هناك، وشارك الفنان التركي جمهوره عبر إنستغرام عدد من الصور خلال تواجده هناك.

ولفت أوزجفيت الأنظار وأثار الجدل بعد نشره فيديو يظهر فيها خلال تهافت المعجبات عليه هناك حيث ظهر الفنان التركي في الفيديو وهو يمشي وخلفه عدد من المعجبات اللواتي تهافتن من أجل السلام عليه والتقاط صور معه.

وتاتي زيارة أوزجفيت هذه بعد اثارته الجدل مؤخرًا بزيارته الكويت لحضور حفل من أجل تكريمه هناك، كما تواجد أوزجفيت في حفل عشاء بين 80 سيدة من أجل تبادل الحديث والتقاط الصور.

وتعرض وقتها أوزجفيت لهجوم كبير لقبوله هذه الدعوة خصوصًا انه ترك زوجته الحامل وسافر بمفرده، وما زال أوزجفيت يتجول بين البلدان بدون زوجته الفنانة التركية فهرية أفغان.

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