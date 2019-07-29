صورة متداولة تجمع سيرين عبد النور بشقيقتها ووالدتها وتثير إعجاب الجمهور

انتشرت خلال الساعات الماضية عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة جديدة جمعت كل من الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور وشقيقتها عارضة الأزياء السابقة سابين نحاس ووالدتهما، وأثارت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور وتباينت الآراء حول كمية الشبه فيما بينهم.

وبحسب الكثير من الآراء، اعتبر جزء كبير أن سيرين هي من تشبه والدتها بنسبة عالية، بينما رأى البعض أن سابين لديها ملامح من والدتها بشكل واضح والشبه فيما بينهما لا يحتاج للنقاش، ولكن ما اجتمع عليه كافة الآراء هو أن ثلاثتهن يمتلكن جمال لا مثيل له.

الجدير ذكره أن سيرين عبد النور خاضت سباق رمضان الماضي بمشاركتها في مسلسل "الهيبة – الحصاد" إلى جانب النجم تيم حسن، وبحسب بعض التقارير من المتوقع أن تشارك في مسلسل قصير بعنوان "الديفا"، سيتم عرضه عبر منصة "شاهد" التابعة لقناة إم بي سي.

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