صورة متداولة تجمع سيرين عبد النور بشقيقتها ووالدتها وتثير إعجاب الجمهور

لا تتوقف وتغلق على نفسك الأبواب وترتدي ثياب الســــواد.. انظر إلى الحياة من خلال نافذة مـلــونـة ستجد أن هذا الكون واســع ومـبـهــر وجميل ستجد ان الحياه رائعه بجميع الالوان كل يوم.. هو صفحة من لوحة حياتنا .. لوحة حياتك لك أنت فقط !! اختر أنت ألوانها واستمتع .. ولا تدع الظروف و الأشخاص يؤثرون عليها .. فيفسد تناسق ألوانها #الحياة #سيرين_عبدالنور #سيرين_عبد_النور 💜💙💛💚🧡

