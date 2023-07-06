تعرّف على أبطال مسلسل كريستال بالنسخة التركية حرب الورود

تمكن مسلسل كريستال المقتبس عن الدراما التركية حرب الورود من تصدر حديث الجمهور والترند بعد أيام قليلة من عرضه على قناة ام بي سي 1.

تعرّف على أبطال مسلسل كريستال بين النسخة العربية والتركية



عرضت النسخة التركية من المسلسل خلال عام 2014 واستمرّ حتى عام 2016، بينما بدأ عرض النسخة العربية منه في الوقت الحالي عام 2023.



وإليك أبطال المسلسل بين التركي والعربي:

1- فاي في كريستال جوري في مسلسل حرب الورود



تجسد النجمة "ستيفاني عطالله" شخصية فاي في كريستال بينما جسّدت النجمة التركية "داملا سونمز" دور جوري في مسلسل حررب الورود.

جواد في كريستال عمر في مسلسل حرب الورود



يجسّد النجم السوري "محمود نصر" دور الدكتور جواد في كريستال بينما أدّى النجم التركي "باريش كليج" دور الدكتور عمر في مسلسل حرب الورود.

علياء في كريستال جولفام في مسلسل حرب الورود



لعبت النجمة اللبنانية "باميلا كيك" دور علياء في مسلسل كريستال بينما أدّت "جانان ارغودار" دور جولفام سيباهي في النسخة التركية منه.

قصة مسلسل كريستال

يروي المسلسل قصة فاي التي تعيش في ملحق خاص بمصصمة الأزياء الشهيرة علياء التي تحلم بأن تصبح مثلها، حتى تقعان في حب جواد فياض ويبدأ النزاع بينهما.

ويأتي عرض كريستال بعد مسلسل الثمن المقتبس عن "ويبقى الحب" من بطولة باسل خياط، ورزان جمال