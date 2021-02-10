جان يامان يعلن ارتباطه.. بالتزامن مع إعلان وديميت أوزدمير عن حب جديد!

"زوجان خطيران" هكذا أعلن الممثل التركي الوسيم جان يامان عن علاقته المخفية التي كشفتها أحد المجلات الإيطالية، وبعد ما يقارب الشهرين من "القيل والقال" وما قبله من صمت من الطرفين.

ونشر جان صور لهما معًا وعلق عليها بالايطالية "زوجان خطيران".

وحصلت الصورة على أكثر من مليون إعجاب بأقل من أسبوع من نشره لهذه الصورة.

لم تنتظر كثيرًا "ديليتا لويتا" عارضة الأزياء ومقدمة البرامج الإيطالية بالإضافة إلى كونها معلقة رياضية حتى تنشر صورة لها مع حبيبها الجديد الذي استحق لقب "محطم قلوب الفتتيات".

ونشرت صورة لهما مع حصان، بينما كان جان يضع يده خلف ظهرها، وعلقت على الصورة "في يوم من الأيام" وأرفقته ب"ايموجي نجوم وقلب أبيض.

بالعودة إلى بداية علاقتهما التي "هزت ايطاليا" كما تداولتها الصحف بذلك الوقت، حيث نشرت مجلة "تشي" الإيطالية قبل شهرين صور حميمية لهما أثناء تناولهما الطعام في إيطاليا، وذكرت المجلة أنهما "قضيا خمسة أيام من الشغف في فندق كبير في وسط روما" أثناء تواجد الوسيم التركي هناك لتصوير إعلان.

وبعد فترة قصيرة من تداول الصور للثنائي الجديد، نشرت "تشي" للمرة الثانية صورة لجان وديليتا معًا مما أكد الأخبار المتداولة قبل حتى من أن يعلناها بنفسيهما.

أما عن سبب الشهرة الكبيرة التي اكتسبها يمان في ايطاليا، فهو بسبب مسلسل "الطائر المبكر" الذي لعب فيه دور البطولة بجانب زميلته ديميت أوزديمير. وقد جسد في المسلسل دور "جان" بينما كانت ديميت هي "سنام".

وتدور أحداث المسلسل الرومانسي، بين سنام الفتاة الشابة الحالمة والمتفائلة والمرحة التي شابة تعمل في بقالة والدها، تجد نفسها مجبرة على الزواج ان لم تجد عملًا اخر. وجان وهو شاب رياضي يعشق الطبيعة. كما أنه ابن صاحب شركة إعلانات كبيرة والتي ستعمل بها سنام.

تبدأ القصة بسنام فتاة تعمل في بقالة والدها، تجد نفسها مجبرة على الزواج ان لم تجد عملا .هي فتاة مختلفة عن اختها ليلى فهي طبيعية ومرحة و مليئة بالحيوية.

و خلال بحثها عن العمل، تكتشف ان شركة الاعلانات التي تعمل فيها اختها ليلى يبحثون عن عاملة مساعدة فتقوم بالتسجيل للحصول على الوظيفة وبعد بدأ العمل هناك ستبدأ مغامرة جديدة.

في نفس اليوم الذي تبدأ فيه سنام العمل تقوم الشركة بإقامة حفلة، وفي تلك الليلة يمكننا ان نقول انه كان أول لقاء بين سنام وجان مع انهما لم يتمكنان من رؤية وجه بعضهما البعض، بطريقة غريبة نوعا ما ورومانسية وبعدما تبدأ سنام العمل تجد نفسها داخل احداث غريبة وضدد القانون . وبغض النظر عن ذالك فسوف ستقابل ابن المدير جان سيحدث تقارب بينهما مما سيغير مجرى الاحداث.

أثناء عرض المسلسل تم تداول إشاعات كثيرة عن علاقة حب تجمع بطلي العمل. إلا أنه تم نفيها لاحقًا.

لكن بعد إعلان جان عن علاقته الجديدة، قامت ديميت كذلك بنشر صورة لها مع حبيبها الجديد وهو المغني أوزهان كوتش، مما دفع البعض بالاعتقاد أن هذا الأمر ليس صدفة بالمقصود. خاصة وقت نشر الصورة

إلا أنه في الحقيقة كان أوزهان قد أعلن عن علاقتهما قبل نشر ديميت للصورة بأيام، حيث نشر عبر "ستوري" حسابه الرسمي على انستغرام: "حتى وان لم يكن الأمر هكذا عندما ظهرت هذه الإشاعات في الماضي، إلا اننا الآن نعيش علاقة جميلة معًا".

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