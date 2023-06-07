(جمبسوت) هيفاء وهبي الشفاف يشعل السوشيال ميديا!

البوابة-نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت له عبر حسابها الرسمي على تطبيق (إنستجرام)، ظهرت فيها بإطلالة جريئة أثارت الجدل، مرتدية (جمبسوت) سواريه ضيق بلون الجسم.

هذا و انقسم الجمهور بين منتقد لإطلالة النجمة اللبنانية التي وصفوها بالجريئة جدا و غير المناسبة لعمرها ، و بين و بين من اعجب بإطلالتها من المتابعين لتأتي التعليقات كالتالي:(من أجمل ما لبستي، إيه الجمال دا، ملكة، الملامح أصبحت طفولية بقوة، فديتك يا بعد عمري، ملاك، مافي أحلى من اللوك).

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هيفاء وهبي، أغنية (تيجي) من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب، وإخراج سليم ترك.



