حبيب هاندا ارتشيل الملياردير ينفصل عنها بعد شهر من المواعدة.. تعرفوا على السبب!

ما تزال أخبار الممثلة التركية هاندا أرتشيل حديث الجمهور خاصةً بعد تداول أخبار شبه أكيدة عن علاقة عاطفية تجمعها برجل الأعمال مرادجان أكدوغان.

والعلاقة التي بدأت منذ شهر ها هي تنتهي بالفراق والانفصال من طرف حبيبها بعد أن رفضت عائلته هذه العلاقة تماماً بحكم طريقة حياة الممثلة التي لا تتناسب مع قيمهم وعاداتهم.

والتزمت الممثلة الصمت كما فعلت منذ البداية عندما رفضت تأكيد خبر علاقتها العاطفية مع رجل الأعمال.

ويعد مرادجان أكدوغان ذوالـ 36 عاماً من أبرز الأسماء في عالم الأعمال ويمتلك الكثير من الشركات من بينها مراكز تجميل، معارض لبيع السيارات الرياضية ومؤخرا أصبح المدير التنفيذي لشركة MYC وشركائها للإنشاءات.

كما أنه صديق الفنان التركي مراد دالكيتش الذي كان خطيب الممثلة لمدة 3 سنوات قبل أن ينفصلا منذ مدة بسبب المشاهد الجريئة التي جمعتها مع الممثل التركي كرم بورسين من مسلسل "انت أطرق بابي".

بالحديث عن المسلسل فإنه لا يحقق أي ريت مرتفع إلا أن الجهة المنتجة مستمرة بعرض العمل لما يحققه من نجاح عبر منصات التواصل الإجتماعي إلا أنهم أكدوا في نفس الوقت أنه لا وجود لموسم ثاني من العمل وسيتم إنهاءه بعد عدة حلقات.

وتدور أحداث المسلسل حول آيدا وهي فتاة تربط كل آمالها بتعليمها تواجه سيركان بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج فيقوم سيركان بتقديم عرض لآيدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آيدا له، كانت مضطرة لتقبل العرض لتغير ظروف حياتها.

وفرضت غرامية مالية على المسلسل بعد عرض الحلقة الـ 28 لما فيها من مشاهد "اباحية" تخالف عادات وقيم الأسرة التركية. وكان المشهد يجمع بطلي العمل في حوض الاستحمام. إلا أن بعض متابعي المسلسل لم يعجبهم هذا القرار وطالبوا شركة "نتفليكس" بإنتاج عمل يجمع هاندا وكرم. وسبب مطالبتهم أن شركة نتفليكس لا تخضع للرقابة التركية كالمسلسلات التي يتم عرضها على التلفاز.

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