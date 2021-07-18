ياسمين عبد العزيز في غيبوبة منذ 14 ساعة… وهذه هي العملية التي أجرتها!

ما تزال أخبار الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز هي الأحدث الأبرز بعد صدمة تعرضها لخطأ طبي أثناء عملية جراحية كانت قد خضعت لها.

ياسمين عبد العزيز كانت في البداية قد دخلت المستشفى بغاية معالجة تكيس المبايض ومن بعدها تم أخذ جزء من المعدة بسبب المضاعفات الصحية والتي سببت لها الدخول في غيبوبة ووضعها في العناية المركزة نتيجة ما يسمى "صدمة تسممية"!

العوضي كان في البداية قد طلب من الجمهور الدعاء لزوجته ياسمين عبد العزيز بمنشور جاء فيه "يمكن ببان قدامكم دايما قوي .. لكن الحقيقه انا دلوقتي اضعف انسان علي وجه الارض عشان انا روحي مش معايا ... انا ضعيف جدا من غيرك انتي لازم تبقي كويسه ولازم تقومي بالسلامه"...

وتابع "انا لاول مره اكتب من غير ما اكون مفكر انا بكتب ايه وهكتب ايه ... بس انتي هتقومي ان شاء الله باذن الله عشان انتي وعداني وعد وهتتفذيه ... انا عاوزك تبقي كويسه وتقومي عشان اقولك اني لو كنت ببينلك اني بحبك مره فالحقيقي واللي جوايا اني بحبك الف مره ... وانا دلوقتي مش قوي زي ما انتي بتشوفيني انا دلوقتي ضعيف ضعيف جدا .. لحد ما تقوميلي تاني عشان زي ما انتي بتاخدي قوتك مني انا كمان باخد قوتي منك"....

وختم بـ "قومي عشان انا بحبك... بحبك اكتر بكتيير من كل الكلام اللي انا كتبته .. اكتر بكتير من كل اللي عدينا بيه مع بعض من ايام حلوه ومواقف صعبه مرت علينا ... اكتر بكتير حتي من الموقف اللي احنا فيه دلوقتي .. انا بحبك ..ادعولها تقوم بالسلامه زي ما انتو دايما بتدعولها بالنجاح والتوفيق .. هي دلوقتي محتاجه دعواتكم"...

من بعدها شارك منشور ثاني بعد تداول أخبار متضاربة عن حالتها الصحية جاء فيه "يا جماعه بعد اذنكم .. اي تصريح عن الحاله عن طريقي فقط ... وانا مقلتش اي تصريح عن حالة ياسمين غير اني طلبت منكم دعواتكم .. وتمنياتكم لها بالشفاء العاجل هي في الرعايه دلوقتي ومحتاجه دعواتكم .. دي كفايه انها تهون عليها"

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