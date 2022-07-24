حلا شيحة ترد على أخبار انفصالها عن معز مسعود.. "أنا مش شيخة"!

خرجت الفنانة المصرية حلا شيحة للرد على شائعات انفصالها عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود، بعدما أثارت الجدل بنشرها عدة صور تجمعها بابنائها دون ظهور زوجها في أيَّن منها.

حلا شيحة ترد على خبر انفصالها عن زوجها

وتوجَّهت حلا شيحة عبر حسابها على موقع إنستغرام لمشاركة صورة جديدة لها، أرفقتها بتعليق تؤكد أن كل ما تردد عن طلاقها بمعز مسعود عارٍ عن الصحة، قائلة: "لكل المتابعين و المحبين علي صفحتي و في الوطن العربي حابة اقولكم مفيش اي خبر اتكتب عن معز و عني يخص الطلاق صحيح و كلامي في البوست اللي فات كان كلام عام و لم اقصد بيه حد معين ابداً".

وتابعت: "معز بعيد عن الكلام ده تماماً بالعكس هو سبب كبيرلحاجات جميلة في حياتي و حياة اولادي و مشفتش كتير زي اخلاقه و احترامه و عيب الكلام اللي بيتقال عن صفحات السوشيل ميديا كله مش صح ابدًا."

وأوضحت أن هناك العديد من الأمور التي لا بد مناقشتها بدلًا من التدخل في خصوصياتها، قائلة: "والله في مشاكل اكبر بكتير و حاجات اهم بكتير ممكن نتكلم فيها .. و انا علي صفحتي بحب اشارك جمهوري ساعات بمعاني بحسها و بحسهم زيي و بحب اتواصل معاهم و ابقي موجودة معاهم مش اكتر من كدة"؟

وحول الانتقادات التي طالتها بسبب إظهار خصلات شعرها من الحجاب، أكَّد أنها تحاول جهدها للتحسين من نفسها، لافتةً أنها ليست "شيخة" بل إنسانة ترتكب الأخطاء، قائلة: "بالنسبة لحجابي انا قلت بحاول زيي زي بنات كتييير و اكيد مش احسن حاجة بس انا كدة دلوقتي و الحمد لله..و انا مش شيخة انا انسانة عادية جداً ليا حسناتي و ليا سيئاتي و البشر كلهم كدة فبلاش حد يزايد علي حد و بدل ما نتريق او نقول كلام مش مهم نكون متصالحين مع نفسنا و نبطل نحكم علي بعض احنا بشر مش ملايكة".

واختتمت منشورها: "يلا انا مسامحة الكل معلش بشر بردو".



وتأتي شائعات انفصال حلا شيحة ومعز مسهود، بعد مشاركته سلسلة صور توثّق من خلالها لحظات تجمعها مع الأصدقاء وابنائها، موجَّهة رسالة لكل شخص يشعر بالضياع والتعب والإحساس بالهزيمة، وكتبت: "لحظات في حياتنا بتعدي مع ناس بنقابلهم مرة في العمر و لحظات مع اولادنا بنحس بيها بفرحة و حب و امل و لحظات مع نفسنا بنتأمل فيها حياتنا كل ايامنا لحظات".

وتابعت أن لا شيء يستحق أن يحزن عليه المرء، قائلة: "علشان كدة مفيش حاجة تستاهل الزعل و التفكير الزيادة و اجمل حاجة ان الواحد لما يتعب او يحس انه تايه او متلخبط لازم يبقي متأكد ان مشاعره بتقوله حاجات محتاج يعرفها او يفهمها او يفهم نفسه اكتر".

وأكَّدت أن لا عيب بأن يقع المرء في الخطأ، لكن الخطأ أن يستسلم ويبقي نفسه حبيسة مشاكله، وأضافت: "و نتعلم و مش عيب نقول غلطنا و مش عيب نصلح اخطاءنا بس اهم حاجة منكملش و نعاند نفسنا و نعاقب نفسنا و نحكم علي نفسنا بالفشل.. الفشل اننا نسيب نفسنا جوا نفس المشاكل و نستسلم".

حلا شيحة تتعرض للانتقاد بسبب حجابها

وبعيدًا عن رسالتها الملهمة، التفت رواد مواقع التواصل الاجتماعي لطريقتها في ارتداء الحجاب وانتقدوا عدم تغطية شعرها كاملًا، فكتبت إحداهن: "معلش بس سؤال ومش تدخل فى اى حاجه شخصيه بس انتى حضرتك كده لابسه حجاب ولا بتقنعى نفسك انو حجاب ولا ايه بس".