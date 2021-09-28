حلا شيحة ترد على والدها بصُورة وتضعه في موقف محرج!

شاركت الممثلة المصرية حلا شيحة صُورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي في انستقرام حيث يتابعها جمهورها بشكل مستمر.

الصُورة الجديدة أظهرت حلا شيحة بالحجاب وارفقتها بتعليق "مفيش اجمل من السعادة الروحية و السلام الداخلي.. الحمد الله"!... وبذلك اعتبر الجمهور أن الصُورة الجديدة ما هي إلا صفعة لتصريحات والدها الذي جاء فيها "ابنتي دلوقتي مش محجبة".

حلا شيحة ومعركة مع والدها!

يذكر أن الحرب الكلامية بين حلا شيحة ووالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة كانت قد اشتعلت من بعد تصريحات ابنته حول فيلم تامر حسني والذي شاركت في بطولته قبل زواجها من الداعية معز مسعود.

إذ أن حلا كانت قد وصفت الفن بالحرام وطلبت من زملائها بالرجوع لله والابتعاد عن التمثيل، كما أنها هاجمت الفنان تامر حسني بمنشور طويل جاء فيه "انا اتفاجئت جدا ًبنزول كليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في ايام ذي الحجة ايام مباركة و خصوصاً بعد اخر بوست نزلته و وضحت فيه انا ايه ..و اتفاجئت اكتر خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده انه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات و اكدلي انه حيحترم رغبتي" ..

وهو ما أغضب والدها وقتها والذي علق وقتها بـ "كلام ما يصحش، وهي صورت الفيلم وكانت معجبة بيه جدا، والكلام ده ما اعرفش أساسه إيه، إنتي صورتى وخلاص.. مش دي حلا اللي أنا أعرفها..غير موافق على كلام حلا على الإطلاق وما ينفعش الكلام ده، ومش عشان خاطر هي بنتي هطاوعها فى الغلط"

أما نقيب الممثلين أشرف زكي فقد أعلن مسح عضويتها من النقابة بسبب تصريحاتها المسيئة لزملائها وعلق بـ "لا مكان لتلك الفنانة في النقابة، مشيرا إلى أن هذا درسا لكل من يعلن أن الفن حرام".

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