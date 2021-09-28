هند القحطاني وتذكرة ذهاب وعودة لطليقها!

تلقت مشهورة السوشال ميديا هند القحطاني مجموعة أسئلة من متابعينها عبر حسابها في سناب شات والذي يضم الملايين من جمهورها.

أحد الأسئلة والذي وصل لـ هند كان حول والد أطفالها وعدم تواجده في حياتهم أو بالأحرى لم يتم مشاهدته مع أبناءه وجهً لوجهً لتعلق هند بـ

"لا تحملون المرأة أخطاء الرجل، الرجل قادر على فعل كل شيء وإذا ما فعل الواجبات الي المفروض يقوم بها حطيتوا المرأة بالنص...الأمر بسيط كلها تذكرة ذهاب وعودة واذا يبي يجي ما حد منعه وطلاقنا مش سبب لعدم الزيارة"....وتابعت هند "وعلى فكرة عيالي كل يوم يحكون معه ويكلمونه ما حد مانعهم"..

هند القحطاني تعتزل السوشال ميديا!

خلال الحديث عبر حسابها أكدت هند أنها تفكر بـ إعتزال السوشال ميديا لأنه عالم مظلم وتفكر بالحصول على الهدوء لها ولأطفالها والسبب الكلام الجارح والقذف الذي تتلاقه من الحسابات الوهمية التي تراقب حياتها بشكل مستمر.

هند القحطاني وعودتها لطليقها!

أحد الأسئلة الذي ورد لـ هند كان اقتراح حول عودتها لـ والد ابنائها عن طريق حجز تذكرة له من أجل مصلحة الأولاد، وردت هند بـ "مستحيل أرجعله ما في حب له وانا ما ابقى مع حد ما أحبه..وطلاقنا مش سبب لعدم حضوره وتواجده بجانب أولاده".

هند القحطاني وفيديو جريء!

منذ أيام كانت القحطاني قد أثارت هجوم شديد عليها بعد مشاركتها لفيديو وهي مستلقية تحت اشعة الشمس وترتدي توب مكشوف بطريقة مبالغ بها كشف عن صدرها، وأثار الفيديو تعليقات كان منها "المشاهدة والمتابعة عندها صارت قليلة لهيك لجأت للتعري"... وتابع آخر "هذه الحرمة ما في حد يوقفها عند حدها.. وش ذا المحتوى الخايس".



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