حليمة بولند تثير الجدل من جديد بعد ظهورها في الجاكوزي في سويسرا! (فيديو)

يبدو أن هذه المرة تعمدت الإعلامية الكويتية حليمة بولند أن تظهر في هذا الشكل من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات"، حيث نشرت مقطعًا لها وهي تسترخي في حوض الاستحمام "الجاكوزي" خلال إجازتها في سويسرا، وبعثت برسالة لمنتقديها.

وتركت بولند تعليقًا على المقطع المثير للجدل الذي ظهرت فيه في الجاكوزي، وقالت أنها هكذا تكون حالتها عندما تقوم بقراءة الأخبار والتعليقات التي تنتشر عنها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أنها تكون في حالة استرخاء واستجمام في المياه الساخنة وغير مهتمة أبدًا.

وبالتأكيد، لاقى تصرّف حليمة بولند ردود فعل غاضبة، حيث أكد البعض أنه على عكس ما تقول فإن لا أحد يهتم بها أو بأخبارها، بل هي من تقوم بإثارة الجدل حولها وجذب الأنظار لها بتصرفاتها وتعليقاتها المستفزة، وهدفها من ذلك هو أن تبقى محط اهتمام ومتابعة الجمهور بشكل مستمر.

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