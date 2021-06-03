محمد رمضان يرد بطريقة مستفزة على قرار التحفظ على أمواله!

شارك الفنان محمد رمضان منذ ساعات فيديو جديد عبر حسابه في انستقرام تحدث فيه عن تحفظ الدولة على أمواله داخل أحد البنوك.

محمد رمضان صرح بالفيديو التالي "صحيت النهاردة على تليفون البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي ايه المشكلة يعني؟!...فقام بيقولوي عشان متحطش في موقف محرج لما تستخدم الفيزا ومتلاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد مابيحطوا في البنك قد مابيسبوا في بيوتهم، مستورة.. صباح الخير يا مصر"

خبر التحفظ على أموال رمضان ما يزال مجهول السبب وما القصة وراء ذلك، وكانت تعليقات الجمهور على الموضوع كالتالي "الله طالما انت مش فارق معاك طالع تقول لي كده المهم الخبر ده فرحك ولا؟"...وتابع آخر "انت ازاي كيد كده هتجيب جلطة لكل الكائنات الحية والغير حية"...وجاء في تعليق أحدهم "ما تبطل دور المرة الكيادة اللى انت متقمصه طول الوقت ده".

محمد رمضان وحذف أغنية إنساي!

من جهة أخرى، ما تزال الخلافات مستمرة بين محمد رمضان والنجم المغربي سعد المجرد بسبب أرباح دويتو "إنساي" الذي تم إطلاقه عبر قناة رمضان الشخصية في يوتيوب. الفيديو كليب والذي حقق أكثر من 318 مليون مشاهدة تم إخفاءه مؤقتاً من منصة يوتيوب بعدما رفض رمضان دفع ما بذمته من عائدات المشاهدة للمجرد بعد مرور عامين على طرح الأغنية.

وأشير أن رمضان تجاهل بنود العقد الموقع بينه وبين المجرد، والذي يقضي منحه نسبة مئوية من أرباح مشاهدات الفيديو الغنائي. وذكرت إدارة أعمال المجرد أنها تواصلت مع إدارة أعمال رمضان لتذكيره بالعقد، إلَّا أن الأخير رفض احترام بنوده؛ ما دفع إدارة المجرد بطلب حذف الأغنية. من بعد الحادثة بأيام قيل أن رمضان وافق على دفع المستحقات المالية وتم إعادة الكليب مُجدداً إلى القناة، وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حذف الأغنية بشكل مؤقت.



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