رحمة رياض تكشف علاقتها بـ خطيبها...الأمر بدأ منذ عدة سنوات!

الفنانة العراقية رحمة رياض وخطيبها عارض الشاب العراقي ألكسندر علوم هما الثنائي الذي تصدر الحديث خلال الفترة الماضية بعد إعلان خُطوبتهما.

رحمة وألكسندر شاركا بمكالمة فيديو من خلال برنامج "صباح الخير يا عرب" وتطرق الحديث إلى علاقتهما ومتى بدأت لتعلن رحمة أن الأمر كان صُدفة منذ حوالي الـ 4 سنوات. أما حول حفل الزفاف فمن غير المعلوم متى سيتم تحديداً لكنهما سيختاران دولة يكون الحضور قادراً على الوصول لها بسهولة وعلى الأغلب ستكون دبي، أما حول فستان الزفاف فسيكون من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مُراد.

يذكر أن رحمة كانت قد أعلنت خبر خطوبتها للجمهور بمشاركة الصُورة الاولى لهما معاً وارفقتها بتعليق "باركولي" لتنهال التبريكات من الجمهور والمحبين وحتى المشاهير وعلى رأسهم زميلتها الفنانة العراقية أصيل هميم.

من هو خطيب رحمة رياض ؟

ألكسندر علوم شاب أمريكي من أصل عراقي بدأ حياته الفنية كعارض أزياء في الولايات المتحدة الأميركية وشارك في إعلانات لأهم العلامات التجارية في العالم مثل "دولسي أند غابانا و غوتشي". ومن ثم انطلق إلى عالم التمثيل، حيث وجد نفسه أكثر في هذا المجال وشارك في أول أعماله التمثيلية في الشرق الأوسط من خلال مسلسل "أم بديلة" الذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2020.

عن دوره في مسلسل أم بديلة، فقد لعب دور خالد الورقي والذي هو ابن رجل الأعمال وصاحب مصنع وشركة الورقي للألبان وبسبب حياتيه العملية تحول إلى انسان واقعي جدا وتزوج من ابنة عمه بطريقة تقليدية لتتغير حياته وأفكاره من بعد هذا الزواج.

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