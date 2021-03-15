حورية فرغلي وأنباء عن فشل عمليتها الثانية وتدهور حالتها الصحية!

عادت الممثلة المصرية حورية فرغلي لتصدر الحديث من جديد بعد اختفائها عن السوشال ميديا من بعد أخبار خضوعها لعملية الجراحية الثانية.

وكانت حورية والتي كانت قد غادرت بلدها الأم مصر بغاية الخضوع لثلاث عمليات جراحية لمحاولة استعاجة أنفها بشكله السابق قبل الحادث قد خضعت للعملية الأولى والتي تم فيها أخذ عظام من القفص الصدري بغاية زرعها في الأنف.

ومع الاستعداد للعملية الثانية كانت قد واجهت مشكلة مستوى الهيموجلوبين في الدم بسبب تعرضها لضربة على الرأس مما أجبر الطبيب على تأجيل العملية عدة أيام، ومن بعدها دخلت بالفعل إلى العملية الثانية إلا أنه لم يتم التصريح عن وضعها الصحي بتاتاً مما أثار رعب البعض ودفع آخرين لإطلاق شائعات حول تدهور حالتها وأن العملية لم تجري بشكل جيد وسط صمت تام من حورية وعائلتها التي ترافقها في رحلة العلاج.

يذكر أن قصة حورية كانت قد بدأت منذ سنوات بعد تعرضها لحادث سقوط عن ظهر الخيل مما سبب تشوه وتكسير بمنطقة الأنف، وبناءً على ذلك خضعت حورية لعمليات تجميل على مدار سنوات لإصلاح الوضع إلا أن العمليات باءت بالفشل.

وصرحت فرغلي منذ أشهر أنها فقدت حاسة الشم والذوق منذ سنوات كما أنها فقدت ثقتها بنفسها للنظر بالمرآة وقررت الابتعاد عن الجميع وحبس نفسها داخل منزلها خاصةً أنه لم يعد أحد يسأل عنها، كما تحدثت عن التنمر الذي تتعرض له بعد تشبيه الناس لها بالفنان العالمي مايكل جاكسون الذي أجرى العديد من العمليات بمنطقة الأنف حتى إنتهى به المطاف بأنف مشوه.

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