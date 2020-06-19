خطوبة الممثل المصري "أحمد فلوكس" من هذه المذيعة اللبنانية!

إنتشرت خلال الساعات القليلة الماضية خبر خطوبة الممثل المصري "أحمد فلوكس" للمرة الثالثة والذي بحسب المتداول قد تم بشكل سري وبعيداً عن أعين الصحافة.

خطيبة الممثل المصري هي الإعلامية اللبنانية "ديالا مكي" والتي تعمل كمقدمة برامج وصحفية في مجال الأزياء والفاشن.

الثنائي لم يكشف أي تفاصيل أو يعلقا على الموضوع بعد، إلا أن تعليق ابن أحمد فلوكس من زوجته الأولى أثار الجدل...إذ علق على منشور شاركه والده يحوي صورته وصورة لـ ديالا "نحن ننتظرك"! مما إعتبره البعض تصريح بـ أنها العروس المنتظرة لوالده.

يذكر أن أحمد كان متزوجاً من والدة إبنه الوحيد وانتهت علاقتهما بـ الطلاق وقد انتشرت وقتها أخبار عن حدوث خلاف بينهم إنتهى بالضرب والإعتداء من طرف أحمد..

أحمد أعلن بعد سنوات عن زواجه من الممثلة المصرية "هنا شيحة"، إلا أن علاقتهما لم تدم طويلاً وانتهت بالطلاق على الرغم من الإحترام المتبادل بينهما ليومنا الحالي واعتراف فلوكس في أجدد مقابلاته التلفزيونية أن هنا لها مكان دائم في قلبه وأن لم يفرط بها بل هي التي طلبت الطلاق.





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