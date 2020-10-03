ديما بياعة تتعرض للخيانة مجدداً من زوجها الحالي وتعلق على صورته بـ "تفووووو"..هل وقع الطلاق بينهما!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر طلاق الممثلة السورية "ديما بياعة" من زوجها الشاب السوري "أحمد الحلو".

الأمر بدء بعد أن شارك أحمد الحلو صورة له عبر حسابه في إنستجرام برفقة فتاة وشاب قيل أنهما صديقاه وأرفقها بتعليق "الأصدقاء ليسوا منافقين"!، إلا أن الرد كان غير متوقع من زوجته الممثلة السورية ديما التي علقت بـ "تفوووووو"!...مما أجبر أحمد على حذف الصورة.

الأمر لم ينتهي هنا، بل شارك صورة عبر خاصية الستوري جاء فيها "وجدت نفسي مجدداً"! مما إعتبرها البعض بأنه إعلان فراق بينه وبين ديما وأنه لم يكن على طبيعته خلال فترة زواجهما التي بدأت منذ حوالي الـ 6 سنوات.

الثنائي لم يعلنا عن شيء بعد ومستمران بحياتهما اليومية كأن شيء لم يكن من دون مشاركة أي صور لهما معاً، إذ شاركت ديما صورة لها منذ دقائق وأغلقت خاصية التعليقات وكذلك أحمد الذي شارك صورة له في المسبح.

أما الجمهور فأطلق شائعات الطلاق والخيانة بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي، كما بدأ البعض بمهاجمة أحمد عبر حسابه في إنستقرام.

يذكر أن هذا هو الزواج الثاني لـ ديما، إذ كانت خلال الفترة 2002_2012 متزوجة من الممثل السوري تيم حسن الذي خانها مع زميلتها في المهنة وصديقتها المقربة نسرين طافش، مما دفعها لطلب الطلاق بعد زواج أثمر عنه طفلين هما "ورد وفهد" واللذان يقيمان مع والدتهما.

ديما كانت قد أعلنت خبر خيانة تيم عبر أكثر من برنامج حواري ومقابلات، وعبرت عن صدمتها خاصةً من نسرين التي كانت تدخل بيتها بشكل مستمر والتي مثلت إلى جانبها في المسلسل السوري الشهير "صبايا".



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