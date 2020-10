ديما بياعة تتعرض للخيانة مجدداً من زوجها الحالي وتعلق على صورته بـ "تفووووو"..هل وقع الطلاق بينهما!

طلاق ديما بياعة وزوجها أحمد الحلو!!!!💔😣 أحمد شارك صورة له برفقة أصدقائه وأرفقها بتعليق "الأصدقاء ليسوا منافقين"...ليأتي الرد من ديمة ب "تفوووو"، مما أجبره على حذف الصورة ومشاركة صورة عبر الستوري "وجدت نفسي مجددا".... التعليقات المتداولة أشعلت أخبار الإنفصال والطلاق 😐 #ديما_بياعة #أحمد_الحلو #سوريا #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #فاشن #اناقه

