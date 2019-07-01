ديما بياعة تثير الجدل من جديد برقصة أكثر جراة مع زوجها.. فيديو!

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها الفنانة السورية ديما بياعة بسبب الرقصة الجريئة التي قدمتها إلى جانب زوجها المغربي أحمد الحلو خلال مشاركتها في برنامج "أكلناها" وحديثها عن المثلية الجنسية، عادت بياعة وأثارت الجدل مجددًا برقصة جديدة مع زوجها وصفها البعض بـ "الأكثر جرأة"، حيث تداول عدد من رواد السوشال ميديا فيديو من إحدى السهرات الخاصة، وتظهر فيه الفنانة السورية وهي مُرتدية فستانًا قصيرًا مزركشًا بالورود وترقص بطريقة مثيرة إلى جانب زوجها.

وتضاربت ردود الفعل حول هذا الفيديو، حيث رأى البعض أن بياعة تُبالغ بالكشف عن حياتها الخاصة وتفاصيلها أمام الجمهور، فيما علق الكثير أن بياعة بتصرفاتها هذه تُحاول إظهار نفسها خصوصًا أنها تعرضت للخيانة في وقت سابق الأمر الذي سبب انفصالها عن الفنان تيم حسن والد ابنيها ورد وفهد. فيما رأى آخرون ان الفيديو تم تسجيله من أحد المناسبات الخاصة، ورقصها إلى جانب زوجها أمر طبيعي جدًا.

والجدير بالذكر أن الفنانة السورية ديما بياعة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "سلاسل دهب" بشخصية زكية إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم كاريس بشار، وبسام كوسا، وصباح الجزائري، وعبدالهادي الصباغ، وجيني إسبر وآخرين، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة عالية.

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