رجل يتقدّم للزواج من هايلي بيبر أمام زوجها جاستين.. شاهد ردّ فعل الأخير

حضر مغني البوب العالمي "جاستين بيبر" الى حفل عرض أزياء العالمة التجارية الشهيرة Moncler والذي أقيم في العاصمة البريطانية في لندن.

وتواجد النجم الكندي في عرض الأزياء رفقة زوجته عارضة الأزياء الشهيرة "هايلي بيبر"، حيث كان يرتدي جاكيت باللون الازرق من العلامة التجارية نفسها.

معجب يتقدّم للزواج من هايلي بيبر أمام زوجها

خلال تواجدهما في الحدث في مدينة لندن وأثناء مرورهما تقدّم أحد المعجبين المتواجدين هناك من عارضة الأزياء الشهيرة "هايلي بيبر" بخاتم ألماسي لطلب الزواج منها.

وبالرغم من أن هايلي كانت رفقة زوجها النجم الكندي ممسكان بأيدي بعضهما البعض خلال مرورهما، إلا أن الرجل المعجب تجرّأ بالفعل لطلب يد هايلي بيبر أمام جاستين.

ردّة فعل جاستين بيبر على الموضوع

وكان بيبر قد شهد على تقدّم الرجل المعجب بالزواج من هايلي بيبر والتي بدا عليها الخجل والصدمة مما فعله الرجل، بينما بدا بيبر غاضبًا.

وقال النجم البوب العالمي جاستين بيبر للرجل المعجب الذي تقدّم للزواج من زوجته أمامه بشكل غاضب: "لا لا ليس الآن، أشكرك".

Hailey and Justin Bieber at the Moncler Presents: The Art of Genius fashion show at Olympia London in London, England. (February 20, 2023)



🎥 by hypebae pic.twitter.com/XuXU46kOaI — Hailey Rhode CR Updates (@HaileyBieberCR) February 21, 2023

علاقة جاستين بيبر وهايلي بيبر

ويشار بأن النجم العالمي "جاستين بيبر" تزوّج من عارضة الأزياء الشهيرة "هايلي بالدوين" قبل عامين ولكنّهما لم ينجبا اطفال حتى الآن، وكان جاستين على علاقة بالنجمة "سيلينا غوميز" قبل زواجه من هايلي.