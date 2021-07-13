روان بن حسين تُمنع من زيارة قبر والدتها ورؤية والدها وأشقائها!

تعيش الفاشنيستا الكويتية روان بن حسين حُزناً كبيراً من بعد خسارتها لوالدتها منذ أيام قليلة والتي تم دفنها في الكويت.

روان اليوم شاركت تعليق فاجئ الجمهور وأثار تعاطفهم لها والذي جاء فيه تحديداً "بلادي وان جارت علي عزيزة...أمي الحبيبة انحرمت من شوفتها قبل الدفن، ومحرومة من زيارة قبرها وعاجزة اني اكون جنب أخوي واخواتي الصغار اللي بأمس الحاجة لي...ليش؟...لإني أخذت لقاح سينوفارم المعتمد من دولة الإمارات وباقي دول العالم إلى وطني الحبيب الكويت"!

الجمهور أبدى تعاطفه مع روان بعدة تعليقات "حرام رفقا بقلوب الناس ياجماعه"..وتابع آخر "معقولة على لقاح تنمنع من دخول بلدها"...وجاء في تعليق أحدهم "لا حول ولا قوة الا بالله اذا منظمة الصحه العالميه معترفه باللقاح".

يذكر أن روان كانت قد شاركت خبر وفاتها والدتها بتغريدة مؤثرة جاء فيها "انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه. اللي منها استمد قوتي، ماما حبيبتي. يارب ارحمها وتغمد روحها الجنه وصبرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها راح اشتاقلج يما"

فضيحة طليق روان بن حسين !

وكانت روان بن حسين قد شهدت صراع شرس مع مع والد ابنتها الوحيدة الذي اتهمته بالخيانة ونقل مرض جنسي لها بسبب علاقاته المتعددة مع الفتيات ومن بينهن القاصرات. كما وأضافت روان وقت إعلان طلاقها أن يوسف كان قد اغتصبها قبل الزواج وهو ما دفعها للزواج منه لفترة لم تتجاوز العام تقريباً بعد سلسلة من الفضائح والمشاكل التي انتشرت عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وكانت روان قد واجهت دعوى قضائية من طليقها منذ مدة بعد أن تهجمت عليه في أحد الأماكن ومزقت ملابسة وسط ضرب من طرفها كما هو متداول، وقيل أنه تم تأجيل الجلسة التي كان من المتوقع أن تتم في دولة أجنبية بسبب جائحة كورونا والأوضاع الغير مستقرة التي أدت إلى إغلاق معظم المحاكم لفترة.

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