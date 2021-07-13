هيا الشعيبي بأول رد على دعمها لطليق إلهام الفضالة واعلان عقد قران الأخيرة!

هيا الشعيبي هي الإسم الأكثر تداولاً إلى جانب إلهام الفضالة من بعد ما دب الخلاف بينهما وانتهت صداقتهما.

من بعد إعلان زواج إلهام الفضالة من زميلها الممثل شهاب جوهر بادرت الشعيبي لوضع تعليق على صُورة طليق إلهام والذي جاء فيه تحديداً "بالعافية أخوي وصديقنا الغالي إلى الأمام ولا تنظر للخلف"!

ومن بعد تداول التعليق تعرضت هيا لهجوم كبير من الجمهور الذي اتهمها بأنها تحاول أن تستغل الهجوم الذي تتعرض له إلهام للإنتقام من أجل مصالحها الشخصية. هيا أطلت منذ ساعات بفيديو جديد شاركته عبر حسابها في سناب شات، وأظهرها وهي تلقي التحية على متابعينها لتدخل من بعدها بنوبة ضحك ربطها الجمهور مباشرةً بالسخرية من إلهام التي أكدت زواجها وأن طلاقها كان بسبب تعرضها للتعنيف.

خلاف هيا الشعيبي والهام الفضالة!

وكان الخلاف بين الممثلتين قد اشتعل بعد أن ظهرت الهام الفضالة ببرنامج "كشف حساب" مع مي العيدان، وقالت أن سبب عدم ذهابها لزيارة هيا الشعيبي هو بعد المكان عنها، وقالت أنها لم تذهب لزيارة الأخيرة إلا مرات معدودة، كما أنها لا ترغب تصوير تفاصيل حياتها. وردت هيا الشعيبي على هذه التصريحات بدورها وقالت: "اللي يحبك يدل خدك".

ووقتها نشرت إلهام الفضالة فيديو لها عبر حسابها الرسمي على "سناب شات"، وقالت فيه " مو انا اللي اتكلم واقول انا سويت وانا وانا في ناس تدري وفي ناس حاضرة وفي ناس شاهدة هذا مختصر الكلام." وأضافت: " مستحيل اطلع في الميديا واعطي التفاصيل الدقيقة لاني انا عارفة نفسي وعارفة الهام الفضالة عمرها ما دخلت خصوصياتها ولا حياتها في الميديا واذا عندي شيء ارفع التليفون واقول."..كما أردفت الهام الفضالة: "ولا اغش ولا اكذب على صديقتي او صديقي او اخوي او اختي واقوله يا فلان انت سويت ويكذب.. هذه مو صداقة."

زواج إلهام الفضالة !

الخبر الصادم كانت الإعلامية مي العيدان أول من شاركته بمنشور عبر صفحتها الشخصية في انستقرام ومن بعدها ردت على تساؤلات الجمهور وشكهم بأن الموضوع مجرد إشاعة بالتأكيد أنها أرسلت لها عبر الواتس اب تهنئة بمناسبة الزواج لتشكرها إلهام الفضالة بدورها. وتابعت العيدان أن إلهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت بحب شهاب، وكذلك الأمر مع الأخير الذي طلق أم أولاده حتى يتزوج من الفضالة.



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