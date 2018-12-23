رومانسية ميرت فرات وزوجته أديل تُثير إعجاب جمهورهما!

ميرت فرات وزوجته أديل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجم التركي ميرت فرات مع زوجته اديل خلال خروجهما من أحد العروض المسرحية، وظهرت ادبل مُرتدية جاكيت شتوي باللونين الأسود والأبيض، وأسفله توب أسود مع بنطلون جلد أسود وبوت طويل باللون الأبيض.

واتجه الثنائي بعد العرض المسرحي لتناول طعامهما في احد المطاعم، وظهر ميرت وهو يُطعم زوجته بطريقة رومانسية أثارت إعجاب جمهورهما.

وكانت علاقة ميرت وأديل وارتباطهما السريع أثار ضجة كبيرة بين جمهورها إذ بعد انفصال ميرت عن النجمة التركية هاندة دوغان ديمير ارتبط باديل بعد فترة قصيرة جدًا، ليعلنا خطوبتهما في شهر أيلول وزواجهما في شهر سبتمبر الماضي.

وتوقع عدد كبير من جمهور ميرت ان سبب استعجالهما في الارتباط هو حمل أديل، إلا انه حتى اللحظة لم يعلن الثنائي عن أي حمل.