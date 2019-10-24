ريما فقيه تشارك الجمهور فرحتها بقدوم مولودتها الثالثة وتطلق عليها هذا الاسم (صور)

شاركت ملكة جمال أميركا السابقة اللبنانية الأصل ريما فقيه فرحتها بقدوم مولودتها الثالثة مع محبيها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلقت عليها اسم "أميرة"، وقام زوجها المنتج اللبناني العالمي وسيم صليبي بنشر صورة من داخل غرفة الولادة ظهرت فيها الطفلة في أحضان والدتها وعلق قائلًا: "وصلت أميرة، بشكرك يا الله على هالنعمة".

وحرصت فقيه خلال الأيام الماضية على مشاركة متابعيها اللحظات الأخيرة قبل الولادة من خلال خاصية "ستوري" على إنستغرام، بالإضافة إلى أنها نشرت صورة بعد قدوم المولودة ظهر فيها زوجها وأولادها ريما الصغيرة وجوزيف، وتركت تعليقًا قالت فيه: "لقد أصبحنا خمسة الآن".

وتتمتع ريما فقيه بقاعدة جماهيرية عريضة في الوطن العربي، حيث فازت سابقًا بلقب ملكة جمال أميركا، وأعلنت منذ فترة عن مخططها الجديد للفترة القادمة، حيث أنها ستتفرّغ للحياة العائلية ولرعاية أولادها مؤكدة أن هذا الأمر من ضمن أولى الأولويات لديها.

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