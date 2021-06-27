هبة الدري ووعكة دماغية تستدعي دخولها المستشفى!

فاجأت الممثلة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري الجمهور بخبر إصابتها بوعكة دماغية استدعت دخولها للمستشفى.

هبة ردت في البداية على إحدى المتابعات التي ظنت أنها تستعد لدخول المستشفى من أجل عملية تجميل الأنف، وجاء في رد هبة "صار لي كم سنه ودي اسوي خشمي بس ما تجرأت وأغلب الدكاترة يرفضون لأن أنفي مو محتاج هالشي الوايد"!

وتابعت الدري "أنا بسوي قسطرة للمخ لإنو عندي صداع مستمر من سنة ويصيبني حالة إغماء والحمد الله ما تعورت ولا عورت حد..والحين موعدي يوم 27 من الشهر الحالي بإجراء بسيط وبنج موضعي من منطقة الفخذ عشان يقدرون يفوتون للمخ ويشوفوا وش صاير"

هبة وأضافت أنها كانت طوال الفترة الماضية تستعمل أدوية بشكل كبير لدرجة لا تحتمل وأنها كانت خلال التصوير تفقد الوعي ولا تتمكن من التركيز ولا رؤية من حولها.

الحياة العائلية لـ هبة الدري !

يذكر أن الدري عاشت أشهر صعبة خلال الفترة الماضية بعد أن انفصلت عن زوجها ووالد أبنائها بعد 9 سنوات من الزواج، إلا أن الأمر لم يستمر طويلاً وكشف الصحفي بشار جاسم وقتها عن خبر عودة هبة الدري إلى زوجها الممثل الكويتي نواف العلي.

وعقَّب نواف العلي على موضوع طلاقه مُشيرًا أنه أمر طبيعي يحدث في جميع العائلات، وأشار أنه لم يتوقع رد الفعل الكبير من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: "ما كان في بالي يكون في ردة فعل شي وصار والحمد لله".

وهنأ الجمهور الثنائي على عودتهما وقتها وتمنى أن تمر الأمور بسلام خاصةً بعد أن كان نواف قد أطلقت تصريحات مُبهمة اعتبرها البعض مُعيبة بحق زوجته وأم أولاده والتي كان أبرزها إعلان الطلاق والذي جاء فيه "أُعلن انفصالي عن هبة الدري بشكل رسمي والانفصال كان من فترة بس ما حبيت أعلن عنه..بس الحين أخلي مسؤوليتي عن أي تصرف أو كلام قالته أو رح تقوله"!

أما عن رد هبة وقتها فاكتفيت بمشاركة صُورة لها من أحدث جلسة تصوير وارفقتها بتعليق "أنا قوية بما يكفي لإصلاح ما أفسده الزمن"....ومن بعدها أطلت بفيديو شديد اللهجة وجاء فيه تحديداً:

"أنا مربية عيالي أحسن تربية وعندهم وازع ديني ما حد يجي يعلمهم الكذب عشان ما يوصلوا شي معين..ولأنو في احترام للعشرة والعايلة ما طلعت خلال الشهر والنص وتحدث عن تفاصيل الطلاق لأنها بتصير مشكلة كبيرة وبتقلب الوسط إذا كشفت تفاصيل الطلاق".



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