زكي فطين عبد الوهاب ينجو من الموت في آخر لحظة ويعلق: "ملعون أبو الفلوس"!

كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن تعرضه لوعكة صحية خطيرة خلال الفترة الماضية، والتي كادت أن تودي بحياته لولا أن أحد جيرانه تدخل في الوقت المناسب وأنقذه.

وقال عبدالوهاب عبر حسابه على فيسبوك: "تعبت قوي إمبارح وجاري أنقذني. دخلت أنام على الساعة 12 وصحيت مفزوع وكنت دايخ ومش قادر آخذ نفسي".

وأضاف: "ضغطي كان 72 على 42 والنبض كان 101 في الدقيقة، حسيت إني هموت، تاني مرة أحس كده واحنا على كوبري الجلاء في طريقنا لميدان التحرير".

وتابع: "الحمد لله إن جاري كان صاحي وجابلي دوا من الاجزخانه يرفع الضغط، في النهاية الصحة الصحة الصحة وملعون أبوالفلوس".

وكان الفنان والمخرج زكي فطين عبد الوهاب قد أعلن في نهاية العام الماضي عن تعافيه من مرض سرطان الرئة وزف الخبر في وقتها لأصدقائه ومتابعيه قائلًا: " أصدقائى الأعزاء .. خبر سار .. نتيجه الأشعة ايجابيه والورم كامن ولم ينتشر .. ده معناه انى تقريبا خفيت .. وهعمل اشعه كمان ٣ شهور للمتابعه .. باى باى chemo .. باى باى cancer".

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