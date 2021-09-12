زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف المستور.. الطبيب سخر منها رغم وصولها للموت!

ما تزال قضية مرض الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز تثير جدل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فلم يكشف بعد عن الحقيقة والأسباب الرئيسية لتدهور حالتها الصحية، لكن قرر زوجها الفنان المصري أحمد العوضي كشف بعض الوقائع.

شارك أحمد العوضي في مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي خلال تواجده في سويسرا، وأوضح أنه انتظر شهرين كاملين كي يخرج للحديث عن صحة ياسمين عبدالعزيز بعدما رأى تحسن ملحوظ في وضعها، وقال: " كنت منتظر على مدار الشهرين الماضيين منذ تعرض ياسمين لوعكتها الصحية أن تتحسن حالتها فعليًا حتى أتحدث عن حالتها الصحية".

وتابع قائلًا: "قلت مش هتكلم غير لما تبقى حالتها مستقرة، مكانش ينفع أطمن الناس وأنا مش مطمن لأن الشهرين اللي فاتوا كانوا صعبين جدًا عليها وعلينا وعلى جمهورها وكل محبيها".

وكشف العوضي أن ياسمين في صحة جيدة وتعافت تمامًا من حالتها الصحية، وستعود إلى مصر خلال الأيام القادمة.

وحول تدهور حالتها، أشار العوضي أن ياسمين دخلت المشفى لإجراء عملية جراحية بسيطة متعارف عليها في أوساط الأمراض النسائية، إلَّا أن الأوضاع تفاقمت بسبب إهمالهم في تدارك المضاعفات الصحية الجسيمة بعد إجرائهم العملية الجراحية.

وصرَّح العوضي بغضب أن ياسمين هاتفت طبيبها وبيَّنت له أنها ليست بحالة جيدة، لكن ردَّ الأخير كان صادمًا.

وقال النجم: " وهقول حاجة حصلت، ياسمين كلمت الدكتور وقالته أنا بموت، ضحك وقال: أنا في إجازة وروحي إتعشي وإتمشي، ده إسمه كلام؟! هل ده طبيعي".

أول تعليق لياسمين عبدالعزيز منذ مرضها

من جهة أخرى، طمأنت عبدالعزيز جمهورها عن حالتها الصحية عبر منشور شاركته عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، جاء فيه: "جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي وحشتوني جدا، الحمد لله انا بقيت كويسه وتعافيت الحمد لله عاوزاكم تتطمنو".

وتابعت: "رغم كل الصعب اللي مريت بيه في ازمتي الاخيره إلا إن سؤالكم ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات المره اللي عدت عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت الموت وكان قريب جدا .. لكن بفضل الله وبفضل دعواتكم الجميله الصافيه وبفضل وقوفكم جنبي بقلبكم وبحبكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم وربنا كرمني وعديت المحنه علي خير الحمد لله".

وختتمت منشورها: "كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا بحبكم جدا وحقيقي انا عاجزه اني اردلكم كل الحب وكل الدعم اللي شفته منكم ... بشكر ربنا وشكرا جمهوري الغالي في مصر والوطن العربي".