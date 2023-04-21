سعد لمجرد خارج اسوار السجن "مؤقتا" للاحتفال بالعيد مع عائلته

البوابة-يغادر الفنان المغربي سعد لمجرد السجن بسراح مؤقت، حيث كشف والده البشير عبدو، أن سعد لمجرد سيغادر السجن اليوم بسراح مؤقت، و(سيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر).

وأعرب عبدو عن سعادته البالغة بعودة ابنه، معربا عن شكره الكبير للجمهور المغربي والعربي على رسائل الحب والدعم التي كان يتلقاها منه طيلة الفترة الماضية.

و يقبع لمجرد داخل أحد سجون باريس منذ أواخر شهر فبراير/شباط الماضي، وذلك بعد أن أدانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية وحكمت عليه بست سنوات، في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي عام 2016 ، في العاصمة الفرنسية.وتقدّم المغني المغربي باستئناف للحكم الصادر في حقه، حسب ما أعلن محامياه ومصدر قضائي.