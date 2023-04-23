سعد لمجرد ووالدته يستمتعان بوقتهما بعد إطلاق سراحه

تواصل والدة الفنان المغربي سعد لمجرد الاحتفال بإطلاق سراح نجلها المؤقت من سجون باريس، تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.

سعد لمجرد ووالدته يستمتعان بوقتهما

ونشرت نزهة الركراكي عبر حسابها في "إنستغرام" صورة تجمعها بنجلها أثناء تواجدهما في أحد المطاعم، وأرفقتها بتعليق: "عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير".

وظهر لمجرد ووالدته في حالة معنوية عالية، حيث شوهدا يبتسمان للكاميرا.

وكانت نزهة قد شاركت سابقًا صورة عائلية تجمعها بزوجها وزوجة ابنها غيثة العلاكي، وأرققتها بتعليق: "الحمد لله وشكر لله".

سعد لمجرد في أول رسالة بعد إطلاق سراحه مؤقتًا

من جهته، نشر لمجرد عدة صور عائلية يوثق فيها لحظة تواجده في أحضان عائلته، ووجه رسالة لجمهوره معلنًا عن جديده، وكتب: "الحمد لله عليها ساعة..بغيت نشكر كل من دعا لي في كربتي ، اللهم فرج همومكم و كربكم و بدلها بالافراح و الطمانينة اللهم امين".

وتابع: "قريت دعواتكم و بكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا و الله يغفر لينا و ليكم و يعطيكم كل ما تمنيتو و يجعلنا و اياكم من الفائزين برضى الله و رضى الوالدين دنيا و آخرة . سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا ، و حتى انا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت انا وياكم عائلة وحدة ".

وأضاف لمجرد: "سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين اهلي و احبابي و اعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب .. اصدقائي الفنانين و الفنانات و الاعلاميين و الصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد اثلجتم قلبي ، لكم مني كل الحب و التقدير و متمنياتي لكم بالتوفيق في اعمالكم و في حياتكم".

ووجه كلامه لمعجبيه ومحبيه، شاكرًا إياهم لوقوفهم بجانبه، وكتب: "مسك الختام ، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم "انا كنت في الماضي احبكم ، الآن انا مغرم بكم ، و قصة حبنا لن تنتهي ابدا مهما حصل"حفظكم الله و اهاليكم و متعكم بالصحة و العافية و تقبل منا و منكم صالح الاعمال و دفع بها عنكم كل بلاء.

وأوضح أنه حر بسراح مؤقت، متمنيًا الفوز بدعوى الاستئناف.

وأعلن لمجرد عودة نشاطه الفني، إذ من المقرر أن يطرح فيديو كليب مغربي بعنوان "اش خبارك" في الرابع من مايو، من ألحان وكلمات وتوزيع مكس ماستر جلال الحمداوي".

