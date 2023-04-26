سعد لمجرد يتحول لشيف ويرقص مع زوجته في فيديو طريف

من الواضح أن المغني المغربي سعد لمجرد يحاول انتهاز فرصة إطلاق سراحه مؤقتًا، والاستمتاع بكل دقيقة رفقة أصدقائه المقربين، و زوجته غيثة العلاكي ووالدته نزهة الركراكي، ووالده الفنان البشير عبده.

سعد لمجرد يطهو الطعام ويرقص مع عائلته

وشارك لمجرد مقطع فيديو عبر حسابها في "إنستغرام" يوثق فعاليات يومه، الذي ابتدأ بالتوجه إلى أحد المحال التجارية من أجل شراء حاجيات وأغراض وجبة الطعام بطريقة طريقة.

وظهر لمجرد يرقص مع عاملة المنزل بطريقة حماسية، بينما ارتدى مئزر الطبخ، بعدها بدأ بتقطيع شرائح البصل والبندورة، حينها انضم والده لمرافقته الرقص.

وبعد انتهائه من طبق الغداء، استعد لتحضير طبق الحلويات، فنشاهده يخفق الكريمة، ويقطع ألواح الشوكولاتة إلى أجزاء صغيرة، ثم تظهر زوجته وهي ترافقه الرقص وتعانقه بحب.

وأرفق المجرد الفيديو بتعليق، كتب فيه: "الطهي الجيد لا يعني الطهي الرائع لقد كان من دواعي سروري أن أرى عائلتي تستمتع بطعامي".

وتفاعل المتابعون مع منشور لمجرد، معربين عن سعادتهم لرؤيته فرحًا وسط عائلته، فكتبت إحداهن: "الله يطمن قلب واليديك…. الله يحفظ لكل واحد باباه و الام ديالو"، وأضاف آخر: "والله سعد ذكي انه يعمل هل الفيديو اللي كلو ايجابية"، وعلَّقت أخرى: "فيديو كله احاسيس وطاقة ايجابية".

وحصد الفيديو منذ نشره على أكثر من نصف مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وآلاف التعليقات.