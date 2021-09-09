سمية الخشاب تحاول سرقة كريستيانو رونالدو من حبيبته بعد وصولها إلى البرتغال

تمتلك الفنانة المصرية سمية الخشاب حس فكاهة عالٍ جدًا مع متابعيها، ففي كل مرة تصدمهم بتغريدة أو تعليق يدل على معرفتها بأهم النجوم العالميين آخرهم نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

توجَّهت سمية الخشاب في زيارة إلى البرتغال برفقة مجموعة ضخمة من زملائها الفنانين ونجوم الإعلام للاحتفال بالسنوية الـ30 لقنوات MBC، لكنها أعربت عن رغبتها بمقابلة نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو.

نشرت سمية الخشاب تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر"، جاء فيها: "انا فالبرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقه الجايه هتتم ازاي".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعليق على تغريدة الخشاب، فكتب أحدهم ساخرًا: "سيبى الراجل فى حاله مش بيبص لمصريين ي ستى".

وأشار أحدهم أن رونالدو يتواجد حاليًا في بريطانيا بعد انضمامه لفريق "مانشستر يونايتد"، وكتب: "الدون ف انجلترا يا سو".

وكتبت أخرى: " راعي مشاعر جورجينا ياسوسو احنا ولايا زي بعض برضو".







سمية الخشاب تبارك لآريانا غراندي

ولا تعد هذه المرة الأولى التي توجه الخشاب رسائلها إلى أهم النجوم العالميين، ففي السابق هنأت النجمة الأمريكية آريانا غراندي بزواجها من وكيل العقارات دالتون غوميز في حفل زفاف عائلي صغير أقيم في منزلهما .

وقررت تهنأتها بهذه المناسبة وكتبت عبر حسابها على موقع "تويتر" تغريدة، جاء فيها: "مبرووك يا حياتي congratulations on ur marriage."