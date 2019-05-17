سمية الخشاب: لم أتزوج خالد يوسف.. وعمرو سعد أراد طلاقي من شقيقه

نفت الفنانة المصرية سمية الخشاب، أي علاقة عاطفية بمواطنها المخرج والبرلماني خالد يوسف، خاصة بعد الجدل الذي أثير مؤخراً فيما عرف إعلامياً بفضيحة الفيديوهات الجنسية وظهوره مع فنانات وراقصة وسيدة أعمال في فيدوهات إباحية.

وقالت سمية في الجزء الثاني من استضافتها ببرنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة هبة، على قناة القاهرة والناس مساء الخميس: "لم أتزوج خالد يوسف، ولم يكن بيينا خطوبة، أو أي علاقة من هذا النوع".

وعن موقف الفنان عمرو سعد شقيق طليقها الفنان أحمد سعد، من علاقتها بأحمد قبل وبعد الزواج قالت: "عمرو سعد كان فرحان بزواجنا، وكان بيقول إنه مطمئن على وجودي بجوار شقيقه، لكن في أزمة الطلاق كانت لديه رغبة صارمة بحتمية طلاقنا، وقام بتكرار الأمر أكثر من مرة ولي شخصيا، وهو حاول الابتعاد عن المشاكل وخائف من الفضائح"، بحسب قولها، في الوقت الذي وجهت له رسالة "ربنا يوفقك وما استحق أن يولد من عاش لنفسه فقط".

ووجهت سمية حديثها للفنانة ريم البارودي طليقة أحمد سعد السابقة قائلة: "أنا مش خطافة رجالة، وأحمد سعد ظلمك وظلمني.. ظلمنا إحنا الإثنين"، في الوقت الذي وجهت فيه رسالة للفنانة وفاء عامر "كل سنة وأنت طيبة ومتبقيش تظلمي حد تاني"، في إشارة منها لتصريحات وفاء السابقة عن ظلم سمية لريم البارودي بعد زواجها من أحمد سعد.

وأكدت سمية أن فارق السن بينها وبين أحمد لم يكن عائقاً بينهما، فيما وصفته بأنه "ناكر للجميل" لتبدي ندمها على زواجها منه قائلة: "كان أكبر غلطة في حياتي، وأعتذر لنفسي قبل جمهوري على هذا الخطأ، ولن أسامحه، وحسبي الله ونعم الوكيل فيه".

وكشفت سمية عن أن طلاقها من أحمد سعد حالياً هو"طلاق رجعي"، أي يحق لأحمد سعد إعادتها له دون إرادتها، وصعوبة زواجها في فترة العدة من راجل آخر، كون الطلاق رجعياً، وليس بائناً.

وعن إمكانية ارتباطها وزواجها بشخص آخر خلال الفترة القادمة، قالت سمية إنه ليس لديها مشكلة في الزواج مجددا، سواء كان الشخص من داخل الوسط الفني، أو خارجه، في الوقت الذي كشفت فيه عن عملها الآن على تجهيز أغنية لمدح الرسول"صلى الله عليه وسلم" بعنوان "مديح في الرسول"، لتغني بعض مقاطعها أثناء الحلقة.

كما تحدثت سمية بعبارات مؤلمة تعبر عن تجربتها خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي اعتبرته الإعلامية بسمة وهبة ترجمة لحياتها مع أحمد سعد لترد سمية "الكلام عجبي وبس.. لو متوافق مع حاجات تانية مفيش مشكلة بقى.. مش قضيتي".

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