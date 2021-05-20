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سمير غانم يفارق الحياة بعد صراع مع فيروس كورونا...ولقطة مُؤثرة تكسر قلب الجمهور!

منشور 20 أيّار / مايو 2021 - 03:59
سمير غانم
سمير غانم

عَم الحزن على الساحة الفنية بعد تأكيد خبر وفاة الممثل المصري سمير غانم عن عمر يناهز الـ 84 عاماً بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

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خبر الوفاة الذي تم تداوله بشكل كبير فطر قلوب الجمهور والمشاهير الذين وجهوا التعازي لعائلة الراحل بتغريدات كان من بينها:
أنغام "هتوحشنا جدا ربنا يسعدك في الجنه زي ما اسعدتنا وداعا #سموره #سمير_غانم الي رحمة الله"!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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رانيا يوسف "خبر حزين جدا انا في حاله صدمه ومش مصدقه الخبر ... ربنا يصبرني ويصبر بناتك ايمي ودنيا وزوجتك دلال .. إنا لله وإن إليه راجعون"

مي العيدان "الفنان الكبير سمير غانم في ذمة الله الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته ادعوله بالرحمه على قدر ما اسعدكم وافرحكم ووسع صدوركم فالدعاء رزق الميت"

ديانا كرزون "وفاةالفنان الكبير والقدير‏سمير غانم ..‏إنا لله وانا اليه راجعون ‏الله يرحمك..‏خالص العزاء الى مصر الحبيبه ‏والى اسرته ومحبيه"

مع تداول خبر الوفاة أُعيد للأذهان تصريح لـ الراحل كان يتحدث فيه عن خوفه من الموت وأنه لم يعد صغيراً والأمر مُقلق بالنسبه له خاصةً أنه أصبح كبيراً بالعمر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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سمير غانم ودلال عبد العزيز

يذكر أن سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز نُقلا معاً إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية بسبب فيروس كورونا، وطلبت ابنتيه من إيمي ودنيا سمير غانم من الجمهور الدعاء لوالديها عبر حسابهما في انستقرام ضمن تفاعل كبير من الجمهور ومشاهير الوسط الفني. وبحسب تصريح أحد الأطباء أن وضع دلال كان في طريقه للاستقرار على عكس زوجها الذي كان يعاني بسبب مشاكل صحية أخرى.

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سمير غانم

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كلمات دالة:سمير غانموفاة سمير غانمابنة سمير غانمدلال عبد العزيز

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