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سوزان نجم الدين تؤدي فريضة الحج

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 28 حزيران / يونيو 2023 - 03:34
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

البوابة-نشرت الفنانة سوزان نجم الدين صورة لها أثناء تأدية مناسك الحج عبر حسابها بتطبيق (انستغرام)، و علقت سوزان نجم الدين على الصور  قائلة:( تقبل الله دعائكم وصيامكم كل عام وأنتم بألف خير). 

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سوزان نجم الدين

و فنيا، كشفن الفنانة سوزان نجم الدين، مصير الجزء الثاني من مسلسل (مربى العز)، الذي عرض في موسم رمضان الماضي،  حيث ردت، على سؤال أحد جماهيرها، خلال لايف لها عبر حسابها بموقع (تيك توك)، عندما سألها عن مصير الجزء الثاني من مسلسل (مربى العز)، قائلة: (ما بعتقد هيكون في جزء ثاني من مربى العز).

و أضافت: ( سمعت زيي زيكم عن وجود جزء تاني، بس فعلا فيه احتمال كبير، ودايما بخاف من الأجزاء التانية لأن صعوبتها في إن الجزء التاني لازم ينجح أكتر من الأول).

سوزان نجم الدين

كلمات دالة:سوزان نجم الدين

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