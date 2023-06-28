سوزان نجم الدين تؤدي فريضة الحج

البوابة-نشرت الفنانة سوزان نجم الدين صورة لها أثناء تأدية مناسك الحج عبر حسابها بتطبيق (انستغرام)، و علقت سوزان نجم الدين على الصور قائلة:( تقبل الله دعائكم وصيامكم كل عام وأنتم بألف خير).

و فنيا، كشفن الفنانة سوزان نجم الدين، مصير الجزء الثاني من مسلسل (مربى العز)، الذي عرض في موسم رمضان الماضي، حيث ردت، على سؤال أحد جماهيرها، خلال لايف لها عبر حسابها بموقع (تيك توك)، عندما سألها عن مصير الجزء الثاني من مسلسل (مربى العز)، قائلة: (ما بعتقد هيكون في جزء ثاني من مربى العز).

و أضافت: ( سمعت زيي زيكم عن وجود جزء تاني، بس فعلا فيه احتمال كبير، ودايما بخاف من الأجزاء التانية لأن صعوبتها في إن الجزء التاني لازم ينجح أكتر من الأول).