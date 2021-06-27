الموت يفجع صمود الكندري!

فُجعت الممثلة الكويتية صمود الكندري بخبر وفاة والدها عادل الكندري من دون التطرق إلى أسباب الوفاة والاكتفاء بإعلان الخبر الحزين عبر حسابها.

صمود اختفت عن السوشال ميديا بعدما أعلنت الخبر، أما الجمهور والمشاهير بدورهم فقد وجهوا لها التعازي الحارة وأن تكون آخر المصائب على عائلتهم.

بالحديث عن صمود فقد سبق وأن أعلنت بفيديو كانت قد شاركته منذ مدة خبر اعتزالها التمثيل بعد 13 من الأعمال الفنية. بعد يوم واحد من خبر الاعتزال، اتضح السبب الحقيقي وراء ذلك القرار إذ أن صمود حامل بأشهرها الأولى من زوجها رجل الأعمال الذي لم يتم تسريب أي صورة له كما أنه من غير المعلوم ما إذا كانت قد أنجبت أطفال لأنها تحرص على إبقاء حياتها الخاصة بعيدة عن الأعين.

فنياً، آخر أعمال الممثلة كان مسلسل "هيا وبناتها" والذي عرض خلال الموسم الرمضاني السابق وحقق نجاح كبير. تدور قصة العمل حول عائلة تفقد رب الأسرة، ليبدأ بعدها أشقاء الأب بتهديد زوجة أخيهم بفضيحة سابقة ليس لها أي ذنب فيها ويتقاضون مبالغ مالية مقابل عدم إخبار بناتها الـ 5 بالموضوع، لكن الأمور تخرج عن السيطرة وتكشف حقائق مخفية. العمل من بطولة "باسمة حماد، هند البلوشي، ريم أرحمة، مشاري البلام" ونخبة من النجوم.

نبذ عن صمود الكندري !

كانت ولادتها في مصر بسبب ظروف الاحتلال العراقي للكويت ثم عاودت مع أسرتها بلادهم الكويت بعد التحرير، وهي حاصلة على شهادة الثانوية العامة ولم تكمل دراستها الجامعية لظروف خاصة.

وكانت بدايتها بالمجال الفني بعام 2007 وذلك بمشاركتها في مسلسل لعبة الأيام بدعم من شركة سكوب سنتر للإنتاج الفني، وسرعان ما نالت أدوار البطولة بعدد كبير من المسلسلات التلفزيونية منها ساهر الليل، لو باقي ليلة، صديقات العمر وغيرها. قامت بفتح شركة إنتاج فنية وأنتجت خلالها عدد من الأعمال في التلفزيون والمسرح وشاركت بالتمثيل بها.

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