صابرين تثير الجدل بتعليقها على تصوير الأعمال الرمضانية: "احنا في جهاد من أجلكم"!

أثارت الفنانة صابرين موجة من الجدل حولها بسبب تعليقها حول الجهود التي بذلها الفنانين خلال الفترة الماضية لاستكمال تصوير أعمالهم ومسلسلاتهم التي ستعرض في رمضان 2020 خاصة وأن فيروس كورونا تسبب في حالة شلل لكافة الأعمال عالميًا خوفًا من انتشاره.

وفي التفاصيل، اعتبرت الفنانة صابرين أن نزول الفنانين من منازلهم لاستكمال تصوير أعمالهم الفنية على الرغم من تفشي فيروس كورونا هو جهاد من أجل الجمهور.

وقالت صابرين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات ما يعرفوش يكذبوا": "إحنا حاولنا بقدر الإمكان نجتهد، إحنا في جهاد برده يا جماعة بنقعد في التصوير مش عارفين هنروح إزاي، والحظر هييجي علينا إزاي".

وتابعت : "هناك مسؤولية جبارة على الواحد، وأنك تبقي حاسة إنك لو منزلتيش ناس كتير جدًا هتقعد في بيوتها"، مؤكدة أن الأمر ليس مادي لكنه معنوي حيث قد يتسبب غياب ممثل واحد في وقف سير العمل بأكمله.

وكانت الفنانة صابرين قد تعرضت لانتقادات لاذعة في وقت سابق، خاصة بعد أن تخلت عن حجابها وقابلت الانتقادات برد قالت فيه وأن الله هو من سيحاسبها في النهاية، وهذه علاقة خاصة جدا بينها وبين ربها.واختتمت قائلة في وقتها: "الحمدلله على حب الناس، وشكرا لمن انتقدني، ربنا يرضى علينا جميعا".

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