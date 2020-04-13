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صالح الجسمي يحسم الجدل ويكشف حقيقة تورط ميساء مغربي في قضية المخدرات في دبي

منشور 13 نيسان / أبريل 2020 - 07:42
صالح الجسمي يكشف حقيقة تورط ميساء مغربي في قضية المخدرات في دبي
صالح الجسمي يكشف حقيقة تورط ميساء مغربي في قضية المخدرات في دبي

تحدث الإعلامي صالح الجسمي حول الضجة الكبيرة التي حدثت حول الفنانة ميساء مغربي وحقيقة تورطها في قضية حيازة وتعاطي المخدرات داخل شقة في دبي برفقة مشاهير في الخليج وهما دايلر وشوق محمد.

وقال الجسمي في فيديو نشره على سناب شات: "تصدر اليوم هاشتاج عن مشاهير الحشيش، وإعلامي آخر اسمه الحمراني بيقول إنه تم القبض علي مشاهير متورطين في قضايا حشيش هنا في دبي، متهمًا فيها فنانة سورية تعيش في السعودية وآخرين".

وتابع: "أنا مو ممكن أعلق على حاجة تخص القانون الإماراتي ولا حاجة ربنا ساتر عليها وأجي أنا أفضحها، أما بخصوص الفنانة ميساء مغربي، هذا الكلام عار من الصحة، أنا كلمتها الصبح ولقيتها كثير مضايقة".

وأضاف الإعلامي الإماراتي: "الفنانة ميساء مغربي بقالها 18 سنة بالإمارات وعاشقة لها ومن أكثر الفنانات احترامًا، وأنا أقول عيب للذباب الإلكتروني أن يتم زج اسم فنانة محترمة في مثل هكذا هاشتاغات".

وكانت الفنانة ميساء مغربي قد ردت على ما تم تداوله عنها في تصريح صحفي قائلة: "كل ما تردد غير صحيح، وقمت باتخاذ الإجراءات القانونية، وقدمت بلاغًا لشرطة دبي ضد المعرف الذي قذفني وضد أي أحد، وكل المواقع التي ذكرت اسمي في هذه القضية".

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