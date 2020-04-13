صالح الجسمي يحسم الجدل ويكشف حقيقة تورط ميساء مغربي في قضية المخدرات في دبي

تحدث الإعلامي صالح الجسمي حول الضجة الكبيرة التي حدثت حول الفنانة ميساء مغربي وحقيقة تورطها في قضية حيازة وتعاطي المخدرات داخل شقة في دبي برفقة مشاهير في الخليج وهما دايلر وشوق محمد.

وقال الجسمي في فيديو نشره على سناب شات: "تصدر اليوم هاشتاج عن مشاهير الحشيش، وإعلامي آخر اسمه الحمراني بيقول إنه تم القبض علي مشاهير متورطين في قضايا حشيش هنا في دبي، متهمًا فيها فنانة سورية تعيش في السعودية وآخرين".

وتابع: "أنا مو ممكن أعلق على حاجة تخص القانون الإماراتي ولا حاجة ربنا ساتر عليها وأجي أنا أفضحها، أما بخصوص الفنانة ميساء مغربي، هذا الكلام عار من الصحة، أنا كلمتها الصبح ولقيتها كثير مضايقة".

وأضاف الإعلامي الإماراتي: "الفنانة ميساء مغربي بقالها 18 سنة بالإمارات وعاشقة لها ومن أكثر الفنانات احترامًا، وأنا أقول عيب للذباب الإلكتروني أن يتم زج اسم فنانة محترمة في مثل هكذا هاشتاغات".

وهنا تحدثت بشكل منفرد عن #هاشتاق الفنانة ميساء والذي أقحم من قبل #الذباب_الالكتروني أو شخص معين دفع مبلغاً لنشر هذا الهاشتاق تزامناً مع هاشتاق #مشاهير_الحشيش ولم أذكر بأن #الحمراني ذكر ذلك.

يتبع pic.twitter.com/sA8xE8ieBx — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) April 12, 2020

وكانت الفنانة ميساء مغربي قد ردت على ما تم تداوله عنها في تصريح صحفي قائلة: "كل ما تردد غير صحيح، وقمت باتخاذ الإجراءات القانونية، وقدمت بلاغًا لشرطة دبي ضد المعرف الذي قذفني وضد أي أحد، وكل المواقع التي ذكرت اسمي في هذه القضية".

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