عبدالله بالخير يفاجئ متابعيه بإطلالة كاجوال على غير المعتاد وتسريحة شعره تلفت الأنظار! (فيديو)

شارك الفنان الإماراتي صاحب الروح المرحة عبدالله بالخير أحدث إطلالاته عبر حسابه على موقع إنستغرام، وفاجأ جمهوره بالتغيير الجذري الذي أحدثه على ملابسه وشكله، حيث لم يظهر هذه المرة بالثوب الإماراتي التقليدي ولفت الأنظار بتسريحة شعره الجديدة.

وكان بالخير قد ظهر بهذه الإطلالة الجديدة أثناء جولته السياحية في مدينة لندن في بريطانيا، وعن سبب ظهوره بإطلالة كاجوال بعيدًا عن الزي التقليدي الذي اعتاده الجمهور فيه، قال عبدالله بالخير أنه تعمد فعل ذلك حتى يتمكن من الانخراط مع الناس هناك دون أن يتعرف إليه أحد، وترك تعليقًا على المقطع قال فيه: " مهرجان وحشود مشي وموسيقى واكل وشرب شئ من مظاهر لندن وانا كنت هناك مع بوسة من بالخير".

وكانت الإطلالة الخاصة بعبدالله بالخير محط إعجاب العديد من متابعيه، بينما انتقد عدد منهم تخليه عن زيه المتعارف عليه والذي يمثل ثقافته وجذوره الإماراتية، إلى جانب بعض التعليقات الساخرة على تسريحة الشعر خاصته والتي شبهها البعض بتسريحة شعر الشخصية الكرتونية في إعلان "سفن أب".

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