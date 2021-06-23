نبيلة عبيد تشعل السوشال ميديا بوصلة رقص جريئة!

تناقلت الصفحات الفنية فيديو جديد للممثلة المصرية نبيلة عبيد والتي تتواجد في دولة الإمارات بعد تلقيها الإقامة الذهبية.

نبيلة ظهرت في أحد الفيديوهات وهي تؤدي وصلة رقص جريئة على الطريقة الشرقية، وأثار الفيديو ضجة كبيرة عبر منصات التواصل الإجتماعي بتعليقات مُختلفة كان منها

"رقاصة هلا؟ اخ وينك عن دور رابعة العدوية والملائكة طايرة بالسما والدنيا تهفهف من الإيمان والتقوى"...وتابع آخر "خلص ختيرتي انضبي لسا فيكي حيل بس صراحه هي وصغيره رقصها بجننن"...وتابع أحدهم "الله يكبرنا على، فراش طاعة اللله ورسوله.. لسه ما شبعت رقص وهز".

في نفس السياق كان محمد رمضان والذي يتواجد أيضاً في دولة الإمارات قد شارك صُور له وهو يقبل يد نبيلة عبيد وأرفقها بتعليق "أجمل صدفة مع نجمتي المفضلة نبيلة عبيد في دبي"...لترد الممثلة بمشاركة نفس الصُور وارفاقها بتعليق "مع النجم الجميل محمد رمضان في دبي...لقاء فيه كثير من الأحترام و اللياقه و الحاجات الجميله....يا رب الخير دايما للجميع...محمد رمضان ممثل هايل بيعجبني شغله و افكاره و بتابع دايما اعماله الفنيه....وحشتوني"...

نبيلة عبيد والتمثيل!

الممثلة المصرية كانت قد أطلت على الجمهور من خلال مسلسل "سكر زيادة" والذي تم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2020، ودرات أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن الآن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون الأخرى في الاستحواذ على الفيلا.

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