عمر كمال يستفز الشارع المصري بمنشور.. والرد جاء سريعاً!

عاشت البلدان العربية وتحديداً الأردن ومصر خلال الأيام القليلة الماضية فرحت نتائج إمتحان الثانوية العامة والتي تؤهل الطالب لدخول الجامعة الدراسية.

مطرب المهرجانات عمر كامل كان له رأي آخر بهذه النتائج التي تحدد مصير طالب العلم، وبناءاً على ذلك شارك منشور عبر صفحته الرسمية في فيسبوك أثارت الجدل بشكل كبير، وجاء فيها تحديداً "‏جبت 90 %جبت70 % جبت 40 % الشاطر اللي يعرف يجيب فلوس ف الاخر"!

المنشور فتح باب الهجوم على عمر كمال ضمن تعليقات كانت كافية بالرد عليه بطريقة نهائية والتي كان منها:

"دي فكرتك عن الحياة!؟ يعني الناس تتعب و تسهر و تذاكر و كل ده مش مهم! و الفلوس لو اتجابت من طريق شمال برده تبقي شطارة! و الله انت لا تستحق اسم "عمر" اللي انت شايله و مبهدله معاك".

وعلق آخر "لا وحياتك .. الشاطر ال بيكسب آخرته اغانيك ورا الراقصات وفلوسك مش هتنفعك يوم لا ينفع مال ولا بنون"

وجاء في رد أحدهم "ما الحرامي وتاجر المخدرات بيجيبوا فلوس يامغني المهرجانات ياللي ملكش اثر او قيمة المهم هيكون مفيد وناجح ومؤثر ولا لا يابقف"

وتابع أحدهم "تخيل انت بقى ان اغنى اغنياء العالم لما بيمرض بيحتاج ابو ٩٠٪؜ عشان مايموتش

ربنا يجزي كل واحد تعب فالثانوية العامة خير ويديه على قد تعبه ومجهوده ويكرمهم بنجاحهم ويفرح قلوب اهاليهم"

من بعد الهجوم الكبير، عاد مطرب المهرجان عمر كمال وعلق بطريقة أراد توضيح فيها ماذا قصد تحديداً: "الغرض من البوست انى بقول اهم حاجة تشتغل ف الاخر وتقدر تعيش كويس يعنى بلاش يأس حتى لو مجموعك مش كبير .. ليه الناس اخدت الكلام غلط !!! وجابته نحية الكسل وان الانسان ميتعبش"

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