فتيات كارداشيان يحتفلن بعيد ميلاد والدتهن بطريقة غريبة .. استنسخن اطلالاتها

احتفلت نجمة تلفزيون الواقع كريس جينر بعيد ميلادها الـ 67 عاماً يوم أمس الأحد بطريقة مختلفة هذا العام وسط عائلتها، وبناتها فتيات كارداشيان، كيم، كلوي، كورتني، كيندال، كايلي.

فتيات كارداشيان يخترن طريقة غريبة ومبتكرة للاحتفال بوالدتهن

قررت فتيات كارداشيان أن يحتفلن بعيد ميلاد والدتهن بطريقة غريبة خلال في هذا العام حيث اخترن فكرة الظهور ببعض الاطلالات والملابس الخاصة بوالدتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استنسخن إطلالة والدتهن وظهرن نسخة طبق الأصل منها.

وشاركن الفتيات جميع الصور التي ظهرن بها في اطلالات مطابقة لإطلالة والدتهن عبر حساباتهن في مواقع التواصل الاجتماعي حيث حرصن على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 67.

إطلالات فتيات كارداشيان في عيد ميلاد والدتهن

اختارت كيم كارداشيان خلال احتفالها بعيد ميلاد والدتها أن ترتدي فستان من الترتر اللمّيع باللون الأخضر، حيث كانت كريس جينر قد ارتدته سابقاً خلال احتفال العائلة بالكريسماس كما وضعت شعر مستعار يشبه تسريحة كريس جينر.

أما كلوي فقد اختارت اطلالة والدتها التي ظهرت فيها عام 2017 والتي اشتُهرت بالشعر الأشقر البلاتيني كما ارتدت بنطال مزيّن بالزهور وحذاء باللون الأحمر ونظارة شمسية.

وبالانتقال الى كورتني فقد قررت بان تكون إطلالتها هي إطلالة والدتها في كليب أغنية Thank you,next لآريانا غراندي فاختارت جمسوت باللون الوردي قريب من البدلة الوردية التي ارتدتها في الفيديو كليب.

واستعادت كايلي ماضي والدتها حيث عادت بها الى إطلالتها في الثمانينات فظهرت بفستان باللون الأسود من الترتر كانت قد ارتدته في تلك الفترة.

غياب كيندال عن الحفل

وكانت المفاجاة أن كيندال جينر شقيقتهم وابنة كريس جينر قد غابت عن الاحتفال بعيد ميلاد والدتها بالرغم من انها مقربة جدًا منها، لكن يبدو واضحاً بأن السبب الرئيسي لغيابها هو تحضيرها لعيد ميلادها القادم والذي سيكون في نهاية الأسبوع الحالي، الذي رأى الجمهور انها منحته اولوية على والدتها.