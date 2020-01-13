فيديو جديد في قضية نانسي عجرم يقلب الموازين.. شاهدوا!

انتشر مساء أمس فيديو جديد من حادثة السرقة التي وقعت في بيت الفنانة نانسي عجرم.

وكشف الفيديو الجديد عن وجه القتيل بوضوح أثناء تجوله في الحديقة بحثاً عن مدخل ليقتحم المنزل ويقوم بالسرقة.

وبعد انتشار الفيديو استذكر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قول والدة القتيل السوري في منزل عجرم والتي سبق وأن صرحت "أن الرجل الذي في الفيديو ليس إبنها" مشيرة إلى أن الفيديو مفبرك.

كما تداول رواد السوشال ميديا تصريح دخول اللص الذي يحمل الجنسية السورية، وأوضح التصريح أن فترة إقامته إنتهت منذ شهر سبتمبر مما يزيد من فرضية أن الشاب لم يكن يعمل في منزل عجرم كما اُشيع.

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بدورها عجرم خرجت عن صمتها عن طريق المحامي الرسمي للعائلة الذي أعلن أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي الإشاعات وأصحاب الأخبار الكاذبة لتغلق بهذه الحركة باب الإشاعات وحملات تشويه السمعة التي طالت عائلتها.

كما نفى المكتب الإعلامي للفنانة اللبنانية، الأخبار التي انتشرت عن إستبعاد نانسي من لجنة ذا فويس كيدز الموسم الثالث، وأكد مصدر من الـ MBC أنه تم تصوير أكثر من نصف الحلقات وأن عجرم تستعد خلال الفترة المقبلة لتصوير الحلقة قبل الأخيرة من البرنامج.

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