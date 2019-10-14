كارلا حداد على خطى كارول سماحة.. والجمهور مستاء!

استضافت عارضة الأزياء ومقدمة البرامج "كارلا حداد" الإعلامي "جورج قداحي" في برنامجها "Fi male" الذي يعرض كل جمعة على قناة LBC.

الحلقة أثارت الجدل بعدما قامت كارلا بعصر العنب على الطريقة القديمة بالأقدام، مما اعتبره البعض إساءة للنعمة، في حين استذكر البعض الطريقة القديمة لعصر العنب وأنها تعتبر عادة ولا مشكلة في استعمالها .

أثناء قيام كارلا بعصر العنب، رقصت على أنغام أغنية كارول سماحة "غالي عليا" واستذكرت الفيديو كليب للأغنية عندما كانت كارول تعصر العنب بنفس الطريقة.

للمزيد من قسم أجدد خبرية: