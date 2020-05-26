محمد عبده إكتشف أن له 10 أولاد وليس 9 أولاد..فيديو!

أطل فنان العرب محمد عبده على جمهوره بحفل لايف ليطربهم بصوته وأغانيه التي حفرت في عقول وقلوب معجبيه.

خلال فقرات البث المباشر سأل المذيع فنان العرب عن رأيه بالوضع الحالي والحجر المنزلي الإجباري بسبب تفشي فيروس كورونا ليرد بطريقة طريفة:

"ما بقى أي بيجاما ما لبسناها أو ثوب.. وأولادي طلعوا 10 وأنا أفكرهم 9".

فنان العرب خلال البث المباشر تمكن من تصدر الترند السعودي وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي طرب على أغانيه، كما تداول الجمهور مقطع لـ محمد وهو يبكي أثناء تأديته واحدة من أشهر أغانيه "الأماكن".

تأثر و بكاء فنان العرب #محمد_عبده ، في أغنية الأماكن .. pic.twitter.com/QVgCXkDxEg — الساعة ١:١٩ (@big_bag69) May 26, 2020

يذكر أن الفنان كان قد أطل سابقاً عبر اللايف وقدم سلسلة من أغانية وتمكن من تحقيق رقم مشاهدات عالي وصل لـ 150 آلف مشاهدة، كما تصدر تلك الليلة محركات البحث في غوغل وتويتر.

للمزيد من قسم الترفيه:

دينا الشربيني تعزل عمرو دياب.. وهكذا وصل المرض إلى رجاء الجداوي!

نانسي عجرم بعرض عالمي وتحلق خارج السرب..فيديو!

ليلى إسكندر تهاجم أصدقاء زوجها بعد تحويله لـ فتاة!