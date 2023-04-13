مكياج نادين نجيم في "وأخيرًا" يعرضها للتنمر.. وهكذا ردَّت

تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نجيم للهجوم والتنمر، بعد مشاركتها عدة صور تستعرض فيهم المكياج الذي اعتمدته لمشهد زفافها من قصي خولي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "وأخيرًا".

نادين نجيم تتعرض للتنمر على شكلها

في التفاصيل، شاركت نادين نجيم عدة صور لمكياجها، لافتةً إلى استخدامها لمنتجاتها الخاصة، وعلَّقت: "مكياجي في مشهد حفل الزفاف، سألتوني عن الماكياج بآخر حلقة من وأخيراً لقيت هل الصور واكيد استخدمت منتجاتي ضروري جربن على حالي اول شي وما استخدمت فلتر اكيد الصور من تلفوني".

وتفاعل المتابعون مع المنشور وانقسموا بين معجب بمظهرها وبين منتقد وساخر، فعلَّقت إحداهن منتقدة كثرة العمليات التجيل التي خضعت لها: "و الله تخوفي صراحه وجهك كان جميل زمان لما كان وش طبيعي بدون عمليات تجميل ليش تشوهون خلقة الله هو الذي صوركم بأحسن صوره انت تجي تخربها ليش؟؟".

وانتقدت أخرى نادين لرفعها حاجبيها بطريقة مبالغًا بها، معلقة: "ياريت ما رفعتي حواجبك و نفختي شفايفك لهالدرجة المبالغ فيها".

نادين نجيم ترد على المتنمرين وتوجه رسالة للنساء

وكعادتها، قررت نادين نجيم مهاجمة المتنمرين ووضع حدٍ لهم، وذلك عبر مشاركة الصور من جديد عبر خاصية "ستوري" في "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق: "يتنمرون على بسبب تلك الصور، ألا يخجلون من أنفسهم أين هي الإنسانية؟ وكيف يمكننا دعم بعضنا البعض في مثل هذا العالم السام والقاسي؟".

ووجهت رسالة للنساء مطالبةً إياهن بالدفاع عن أنفسهن وعن بعضهن البعض، واختتمت منشورها: "كن لطيفًا لا يكلفك أي شئ أن تنشر الحب والدعم".

